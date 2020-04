La actriz Aislinn Derbez estrenó su podcast bajo el nombre de “El inicio de la magia del caos”, donde habló sobre sus experiencias personales que le han permitido crecer de manera espiritual.

La hija de Eugenio Derbez se refirió sobre la importancia de la meditación y de conocerse así mismo. Sin embargo, la parte que más ha llamado la atención de sus miles de seguidores fue cuando la actriz mexicana se refirió a su exrelación sentimental con Mauricio Ochmann, el padre de su única hija.

Según señaló Aislinn, ella y Ochmann no tenían buena comunicación desde que comenzó su romance. “Siempre, desde que nos conocimos Mauricio y yo, siempre nos fallaba la comunicación. Como que era un poquito difícil, pensamos de formas muy distintas, nos costaba trabajo fluir, porque es como si él hablara un lenguaje y yo hablara otro”, sostuvo.

No obstante, terminó confesando uno de sus temores más grandes: la separación. La popular Elena de “La Casa de las Flores” aseguró que condicionó a Mauricio Ochmann con la idea de formar una familia.

“Una de las cosas que más daban pánico en la vida era tener que enfrentar una separación. Yo me casé diciendo ‘con este me quedo para toda la vida’. Me acuerdo que una vez le dije ‘Me embarazo si me prometes que te quedas conmigo toda la vida’”, señaló.

