Alejandra Espinoza, fotos: el antes y después de su operación de senos

Alejandra Espinoza es uno de los rostros más queridos de la televisión hispana en Estados Unidos. En 2007 se llevó la corona de Nuestra Belleza Latina , concurso de belleza y reality producido por Univision. Desde entonces es imagen de la cadena de televisión estadounidense en español y ha ganado miles de seguidores en todo el mundo, pero más en Estados Unidos y México.

Su fama le ha llevado a pasar por varios programas, pero es con su canal de YouTube y demás redes sociales donde se ha acercado más a su público y en donde se ha ganado el cariño de muchos fans. Precisamente, en su cuenta oficial de la plataforma de videos, la presentadora mexicana compartió un video donde reveló el cambio al que tuvo que someterse.



Espinoza abrió su corazón y confesó las cirugías a las que se sometió para reducir el tamaño de sus senos. “A los 16 años empecé a desarrollarme de adelante y no estaba muy contenta al respecto”, inició la presentadora.



A manera de confesión, Alejandra Espinoza explicó que sus atributos físicos le hacían sentir muy incómoda y que no lograba sentirse a gusto con la ropa que se ponía. Por eso cuando empezó a ganar dinero lo primero que hizo fue operarse.

“En cuanto empecé a ganar un poquito más y junté el dinero me operé. Es bien cara la cirugía porque mi cirugía no fue de poner implantes y ahí vas, mi cirugía era una cirugía reconstructiva, o sea, que había que cortar, había que hacer un desastre”, expresó. Sin embargo, las cosas no salieron como lo esperaba y quedó insatisfecha con el resultado, por lo que tuvo que sacarse gran parte del implante.

Luego de más de 10 años, en un último video compartido en su canal de YouTube , la ‘belleza latina’ volvió a revelar que hace poco estuvo en Colombia y aprovechó en ir al cirujano para someterse a nuevas cirugías.

“Yo sé que les había dicho que me iba a operar las bubis (senos), no porque quería sino porque ya habían pasado 10 años desde que me las operé la primera vez y, aunque no parecía, tenía implantes entonces me los tenía que cambiar y efectivamente me los cambié, así que estoy estrenando (senos)”, contó la guapa modelo mexicana.

Además de cambiarse los implantes, la primera ganadora de Nuestra Belleza Latina aprovechó para corregir el hoyo que le dejaron la primera vez y que hacía que se le notaran los huesos que tiene en esa parte del cuerpo.

Aunque a primera vista parecen más grandes, Espinoza señaló que el tamaño es el mismo que el que le pusieron hace una década, solo que ahora lucen mejor. “El tamaño de la prótesis es igual, simplemente están más juntitas que antes, entonces ahora visualmente no se ve igual. Ahora que están juntitas se ve más bonita la ropa”, aseguró.

EL ANTES Y DESPUÉS DE ALEJANDRA ESPINOZA EN FOTOS

El antes y después de Alejandra Espinoza. (Foto: Instagram/Alejandra Espinoza)

Alejandra Espinoza, Nuestra Belleza Latina 2007. (Foto: Instagram/Alejandra Espinoza)

Alejandra Espinoza ganó Nuestra Belleza Latina 2007 de Univision. (Foto: Instagram/Alejandra Espinoza)

Alejandra Espinoza es imagen de Univision. (Foto: Instagram/Alejandra Espinoza)

Alejandra Espinoza es una de las estrellas más reconocidas de Univision. (Foto: Instagram/Alejandra Espinoza)

Así luce Alejandra Espinoza, tras la cirugía. (Foto: Instagram/Alejandra Espinoza)

Alejandra Espinoza 2019. (Foto: Instagram/Alejandra Espinoza)