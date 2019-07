Alejandra Guzmán acusa a Frida Sofía de haberla golpeado, pero su hija la desmiente con estos polémicos videos

Alejandra Guzmán y Frida Sofía protagonizan un nuevo escándalo. La cantante aseguró en una entrevista para el programa 'De Primera Mano ' que su hija la agredió y que tiene problemas con el alcohol.

La artista mexicana brindó una entrevista exclusiva a Gustavo Adolfo Infante y comentó que su hija sufre de borderline, así como de una dependencia al alcohol. Ahí, Alejandra Guzmán reveló que fue víctima de agresiones por parte de Frida Sofía.

"Es difícil cuando hay golpes de por medio, cuando ya hay agresión que ya uno no sabe a dónde pueda llegar, por eso me alejé", contó Alejandra Guzmán.

La cantante aseguró que ha llevado varias terapias junto a Frida Sofía, pero que hasta ahora su hija no quiere perdonarla por errores pasados. Alejandra Guzmán indicó que la enfermedad de su hija la aqueja hace varios años.

Alejandra Guzmán acusa a su hija de agresión (Fuente: YouTube | Autor: magen Entretenimiento)

"Pues yo creo que mucho alcohol y muchos resentimientos. Muchas cosas que ella no ha perdonado y que no ha querido ver. Pero de que he estado ahí, he estado ahí", manifestó Alejandra Guzmán.

Al ver esta entrevista, Frida Sofía decidió enviar un extenso mensaje a su madre, negando rotundamente algún tipo de agresión, e incluso acusando a Alejandra Guzmán de haberla golpeado.

Moretones de Frida Sofía en Instagram

Frida Sofía publicó un video sin audio de su brazo lleno de moretones. En la leyenda escribió: "'Es un orgullo'... explícales esto Alejandra Guzmán! Vieja loca". En unos stories, la hija de la cantante desató su furia y luego lloró por los comentarios negativos en su contra.

"Ahorita le saco videos y fotos de moretones que me metió Alejandra Guzmán. Pinc... mentirosa, cul... (...) Me muero del coraje y por más fuerte que me haga, me duele porque no es cierto. No es cierto. No he sido más que una buena hija con esta diabla. No se vale", declaró Frida Sofía.