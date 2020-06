Se rompió la relación entre Enrique Guzmán y su nieta Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán. Así lo confirmó el propio artista para el programa Ventaneando, quien no la perdona y calificó a la joven de ‘enferma’ y estar llena de odio hacia su familia cuando ellos nunca le hicieron nada.

“No he hablado con ella, mi relación con ella está rota”, dijo Enrique Guzmán y ante el consejo de recuperar la relación añadió: “No creo que deba hacerlo porque ella busca eso, ella busca escándalo a través de insultar a su familia, y los insultos a la familia pues ya los recibí, ya los recibió su mamá, ahora que insulte a sus parientes del lado de su papá o qué sé yo, pero de parte mía yo ya no le doy un minuto más de publicidad”, señaló el también cantante.

“Está enferma de algo que no sé qué es… dicen que la edad es una enfermedad que se quita con el tiempo”, agregó.

También contó que está preparando un programa digital que se llamará ‘Guzmán a la carta’.

FRIDA SOFÍA ALEJADA DE LOS GUZMÁN

Frida Sofía ha entablado una guerra sin cuartel contra la familia de Alejandra Guzmán y hace unos meses ya le había respondido al patriarca de los Guzmán, quien tildó a su nieta de ‘pendej...‘. “Aquí el señor Guzmán con “la pendeja” de su nieta. Qué linda familia, hablo la verdad, no me callo más”, sostuvo.

“Te juro que leer tantos mensajes de apoyo y ternura me sacan lágrimas, pero no tristes, lágrimas de felicidad”, ha escrito la joven de 30 años. La también cantante no está dispuesta a quedar como la mala de la película y dirá todo lo que considere oportuno en su defensa.