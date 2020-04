Tras declarar que su madre está rodeada de personas que la perjudican, Alejandra Guzmán usó su cuenta Instagram para negar dichas afirmaciones y manifestar que le daba “pena” aclarar estar situación cuando el mundo viene sufriendo la pandemia por el nuevo coronavirus (COVID-19).

“Que pena tener que aclarar esto en un momento donde la humanidad se encuentra preocupada por la salud mundial, los que me conocen saben que no soy de escribir estos mensajes, yo digo las cosas directas y a la cara”, dijo la intérprete de ‘Eternamente bella’.

Guzmán también manifestó que goza de buena salud y que está sobria. “Soy una persona que no oculto mis errores ni adicciones, los cuales día a día trabajo para estar mejor y gracias a Dios estoy en sobriedad y con salud. Sobre Cinthia y Guillermo, mis managers, es totalmente falso lo que se especula de un abuso o robo, yo manejo mi dinero y yo lo tengo, nadie me duerme, ni me da alcohol, ni drogas, con ellos es todo lo contrario, así de claro”, sostuvo.

La cantante mexicana aclaró que no le envía dinero a su hija Frida, pero sí le paga algunos gastos. “A mi hija no le envío dinero, por favor no digan algo que no es verdad, tampoco vive en un departamento de ese precio, solo pago la cuota de mantenimiento mensual donde vive y los impuestos anuales del mismo departamento, así como el carro en el que se mueve, ella se encarga de su comida y gastos personales, solo deseo que esté bien, y ya no tenga diferencias con nadie, principalmente con sus padres”, dijo.

En su mensaje reiteró que no tiene ninguna relación con Cristian, expareja de Frida. “Jamás tuve algo que ver con él, ni mi amigo fue, coincidimos por sus hermanos que eran colaboradores míos. No tengo necesidad de eso”, explicó.

Alejandra terminó su misiva indicando que agradecía la atención y que no dirá “más” sobre el tema. “Estaré ocupada y atenta a la salud de mi madre, así como ocupándome de mi presente y futuro. Por favor no se distraigan más ni le den fuerza a estos chismes porque el chat fue FALSO, quédense en casa y deseo que estén bien”, acotó.

