Alejandra Guzmán fue una de las afectadas por las intensas lluvias que se vivieron en los últimos días y que provocaron inundaciones en diversas partes de Ciudad de México. La cantante se quedó atrapada en una “laguna” provocada por las lluvias.

A través de sus redes sociales, la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán compartió con sus seguidores imágenes del momento en el que se quedó varada en una avenida, mientras viajaba en su auto, esto debido a que el nivel del agua aumentó de modo que su vehículo no pudo continuar avanzando.

Según indicó en sus stories de Instagram, Alejandra Guzmán estaba acompañada de dos amigos a bordo de su automóvil, el cual no pudo seguir su ruta por la inundación. En el video se ve como el agua rodea el vehículo.

Según explicó la cantante, policías tuvieron que llegar a auxiliarlos y los ayudaron a sacar su auto de la inundación con una grúa, pues al estar en medio de la avenida no permitía el paso a nadie más.

“Look at this (miren esto): estamos aquí atorados en una laguna, Emiliano (su chofer), mi comadre y yo... “Nos va a jalar una grúa, ¿Cómo ves? Hay como mil policías y no dejamos pasar a nadie, ahí están todos parados, mira. Ya destaparon las coladeras. Ahí están destapando una coladera”, se le oye decir a la cantante.

El vehículo de la intérprete de “Reina de corazones” finalmente fue enganchado a una grúa que la ayudó a avanzar a pesar del alto nivel del agua. Además, gracias a la colaboración de la policía se logró destapar las coladeras y despejar el área para que los ciudadanos pudieran transitar.

VIDEO RECOMENDADO

Mira el tráiler oficial de la segunda temporada de “Control Z”

Mira el tráiler oficial de la segunda temporada de "Control Z"