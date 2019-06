Alejandra Guzmán habla sobre la incursión de su hija Frida Sofía en la música | VIDEO

Alejandra Guzmán ha estado distanciada de su hija Frida Sofía debido a sus polémicas declaraciones en las que acusó a la cantante de haberla abandonado de pequeña y de salir con su ex pareja, el modelo Christian Estrada.

Sin embargo, pese a la escándalo, Frida Sofía parece estar siguiendo los pasos de su madre en el lado artístico, pues recientemente lanzó su primer single titulado “Ándale”.

Esta faceta de Frida Sofía, no ha pasado desapercibida para Alejandra Guzmán quien, durante una entrevista TV Azteca, se alegró por ella.

“(Espero) que le vaya muy bien, me da mucho gusto, me encanta que trabaje, le hace falta”, expresó Alejandra Guzmán, dando a entender que parte de sus problemas también fueron monetarios.

No obstante, Alejandra Guzmán señaló que no ha perdido las esperanzas de retomar su relación con Frida Sofía y de que con el tiempo su hija se dé cuenta del porqué de sus decisiones como madre: “Estos hijos millennials son tremendos, pero a qué madre no le hemos reclamado algo, y luego uno se da cuenta (de las decisiones que tomaron) cuando tiene hijos ¿verdad?”.