La familia Guzmán continúa siendo el centro de la polémica luego que Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, revelara que su abuelo, Enrique Guzmán, abusó de ella cuando era una niña. Tras la acusación, la joven ofreció una entrevista al programa “De primera mano”, del periodista Gustavo Adolfo Infante, donde habló de la relación que tiene con su madre.

Como respuesta a las acusaciones, Enrique Guzmán desmintió lo dicho por su nieta y, dispuesto a limpiar su imagen, el padre de Alejandra Guzmán brindó una entrevista al programa “Ventaneando” donde dijo que Frida Sofía estaría motivada por intereses económicos al presentarse en diversos programas.

Tras toda la polémica generada, Enrique Guzmán inició un proceso legal contra su nieta y el periodista que difundió la información, Gustavo Adolfo Infante, ya que considera que él “incitó al odio público” contra el cantante.

De acuerdo con medios internacionales, Enrique Guzmán pidió a la justicia que Gustavo Adolfo no se acercara a su domicilio ni a los lugares que suele frecuentar. Sin embargo, el periodista dijo en su programa del martes 1 de junio, que la denuncia en su contra por parte del abuelo de Frida Sofía “no fue procedente”.

“Pedía a las autoridades que me prohibieran acercarme o comunicarme con él, asistir o acercarme a su domicilio. Hoy la Fiscalía de Investigación Estratégica de asuntos especiales determinó que como no me he acercado a su domicilio ni a la familia, no hay justificación en la implementación de dichas medidas. También, debido a que no he realizado conductas de agresiones en su contra se determinó que tampoco se justifica la implementación de protección que solicitó Enrique Guzmán”, expresó Gustavo Adolfo.

ALEJANDRA GUZMÁN SE SUMA

Con esta respuesta de la justicia, la siguiente en hacer un movimiento legal sería Alejandra Guzmán. De acuerdo a la revista TVyNovelas, la intérprete de “Yo te esperaba” acudió a un juzgado para proceder en contra del periodista.

“Estoy en condiciones de confirmar que hay una nueva demanda por daños y perjuicios contra Gustavo Adolfo Infante. La demandante es Alejandra Guzmán”, contó Gil Barrera, editor de la versión impresa de TVyNovelas, sobre una denuncia interpuesta en el Juzgado 38 de lo civil en la Ciudad de México.

VIDEO RECOMENDADO

Itatí Cantoral aconseja a Frida Sofía

Ítati Cantoral le da consejo a Frida Sofía null