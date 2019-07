Alejandra Guzmán y su más sincera confesión: “He estado muy cerca de la muerte” | FOTOS

La cantante mexicana Alejandra Guzmán abrió su corazón y contó detalles del difícil episodio que atravesó cuando le detectaron cáncer de mama en el 2007. Según dijo la artista, estuvo al borde de la muerte.

El último fin de semana, Alejandra Guzmán se presentó en Guadalajara, México, y durante las previas brindó una entrevista al programa “De primera mano”, donde habló de su salud y, por supuesto, sus recientes enfrentamientos con su hija Frida Sofía.

Alejandra Guzmán recordó cuando le fue detectado cáncer de mama, en 2007, por el cual perdió parte de uno de sus senos.

“He estado muy cerca de la muerte, por eso me tatué una calavera (cerca de la oreja) me llegaba a decir cositas, pero nunca le hice caso. Me aferro a mi música, a lo que me hace feliz en la vida”, contó la intéprete de “Yo te esperaba”.

"Dos días no dormí, al otro día le dije al doctor que me cortara todo lo que viera mal, porque así soy, radical… Cuando me vi en el espejo, ya mutilada, sí me desvanecí y aprendí a quererme así”, añadió.

Asimismo, en la entrevista también hablaron sobre el distanciamiento con su hija Frida Sofía. Si bien el periodista Gustavo Adolfo Infante guardó esta parte de la plática para una segunda entrega, adelantó que hubo agresiones de la joven hacia Alejandra Guzmán.

"Le pregunté abiertamente: '¿te acostaste con los novios de tu hija?’, ‘¿en qué empieza el problema?’. Sólo les quiero adelantar algo, está la relación tan mal que ha habido golpes de Frida Sofía a Alejandra Guzmán. Ella ha tenido que sacar de la cárcel a su hija" , reveló el periodista.