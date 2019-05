Alejandra Guzmán tendría una relación con el ex novio de su hija Frida Sofía: la joven está molesta y devastada

En el Día de la Madre, Frida Sofía publicó una imagen en su Instagram dirigido a su madre Alejandra Guzmán con la leyenda: "Endereza tu vida por el bien de tus hijos, sus mentes son frágiles y sus emociones son profundas. No destruyan con palabras su mentalidad". Todo es un escándalo en la farándula mexicana, pues la intérprete de 'Yo te esperaba' estaría con la ex pareja de su hija, el actor Christian Estrada.

El Día de la Madre, Alejandra Guzmán llegó a la casa de Silvia Pinal y le preguntaron sobre Frida Sofía, dejando entrever que estaban muy distanciadas: "No me ha llamado, pero bueno, la quiero, la amo y donde quiera que esté le mando besos”.



Frida Sofía siguió arremetiendo contra Alejandra Guzmán, indicando que de niña sufrió maltrato: "Crecí sola con Carlos, el señor que cuidó de la casa al igual que mi nana Tere Q.E.D…. de ahí me tocó puras señoras que robaban cosas y hasta me pegaban en las plantas de los pies para que cuando me quejara no se me viera".



Pese a que las fans de Alejandra Guzmán pidieron a Frida Sofía que no siguiera insultando a su madre, la hija de la cantante continuó: "Para mí es inalcanzable, casi casi me pierdo entre su público, ella no se baja del escenario"



Frida Sofía sostuvo que la ausencia de su madre sería justificable si estuviera muerta: "Sería mejor y tendría sentido que la razón por la cual siempre ha estado ausente, que fuera la muerte, pero no, está viva podrida en dinero y con el cerebro lavado de gente que según ella la quieren. A mí me ve como el enemigo".



Debido a esta pelea entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, la prensa del corazón en México reveló que la verdadera razón del distanciamiento sería la ex pareja de la hija de la intérprete: Christian Estrada.



Alejandra Guzmán y el ex novio de Frida Sofía fueron captados por el programa Ventaneando muy cercanos en los últimos días en el concierto que la mexicana ofreció en Los Ángeles, cuando la rockera grabó el que será su próximo disco en vivo.



Cuando fue interceptado, Estrada huyó, aunque, finalmente, soltó algunas palabras: "Sí, claro, igual. No puedo hablar, si no, sí (…) No se puede, al rato", dijo sobre la nueva amistad que ha formado con la madre de su ex pareja.



El mismo día que Frida Sofía arremetió contra Alejandra Guzmán, Estrada fue captado en el aeropuerto de la Ciudad de México, por lo que el programa mexicano sostuvo que la cantante estaría en amores con el actor.



Por ahora, ninguno de los tres ha asegurado la teoría, pero cada vez más se ahonda en que Frida Sofía estaría muy molesta y devastada por la actitud de Alejandra Guzmán.