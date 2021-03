Días después de la llamada en ‘Despierta América’ que tenía como fin unir a la cantante Alejandra Guzmán con su hija Frida Sofía, los cuestionamientos no han cesado y la mexicana no dudó en calificar como una “emboscada” la entrevista que se le realizó en el espacio de Univision el pasado viernes 19 de marzo. A raíz de esto, uno de sus conductores, Alan Tacher, salió a contar toda la verdad y hasta reveló que “yo le creí las lágrimas” en un momento que conmovió a los televidentes de México y Estados Unidos.

Tras la emisión, la también actriz e hija de Silvia Pinal envió un documento mediante su management donde lamentó la manera en la que se abordó la situación y que el programa la había llamado a pesar de “que les pedimos que no lo hicieran, explicando por qué esto no sería buena idea”.

“En su búsqueda de ratings, sacaron a Alejandra en vivo sin preguntarle si estaba preparada para ello, muy temprano por la mañana en México, mientras estaba en cama recuperándose de Covid”, acusaron.

En un segundo comunicado agregaron que la relación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía estaba mejorando, tenían comunicación y que el acercamiento no debería ser frente a las cámaras ni a través de los medios de comunicación. Además, calificaron de “lágrimas de cocodrilo” el llanto de la joven quien estuvo presente en el set.

Durante la llamada en vivo, ella le dijo “pues, mami, para ser feliz te necesito en mi vida. Para ser feliz, para sentirme completa, siempre te he necesitado... y yo sé que tú a mí también. Y ahí he estado, y lo sabes, me ha dolido estar tan distante y te extraño”. Ante esto, la cantante de ‘Ten cuidado con el corazón’ respondió: “Y yo en cuanto salga y pueda viajar iré a besarte, a abrazarte y a platicar contigo. Sin necesidad de nadie en medio”.

Frida recalcó que es necesario que exista un terapeuta que les ayude a fortalecer su relación de madre e hija y cuyo distanciamiento se hizo público en 2019. “Yo quiero empezar diciéndote que te amo, la verdad, que te necesito, que todo lo que necesitemos hablar estoy dispuesta a hacerlo y que no hay nada que no podamos solucionar”, respondió la cantante antes de concluir la llamada.

Alejandra Guzmán respondió en vivo una llamada para conversar por primera vez con su hija Frida Sofía. (Foto: @despiertamerica / Instagram)

Luego de conocer el comunicado que había enviado el equipo de su mamá, la también cantante de pop calificó de infundadas las acusaciones de amarillismo y sus representantes precisaron que se trató de un “momento sublime”.

“En absoluto ‘Despierta en América’ es un programa que lucra con el rating que además tampoco manipuló ninguna situación, negamos categóricamente ese hecho. El teléfono de Frida jamás fue usado en la conversación con su mamá Alejandra Guzmán como se afirma en el comunicado del manejo de la artista (...) Si bien es cierto que madre e hija tiene que sanar heridas y reencontrarse en privado, también es justo no culpar a nadie de lo acontecido”, se lee en un fragmento del comunicado.

La verdad detrás de cámara

Tras el comunicado en contra de ‘Despierta América’, Alan Tacher reveló algunos detalles en una entrevista con el matutino ‘Hoy’ de Televisa y dijo que tras la llamada de más de 10 minutos, Frida Sofía estaba muy conmovida por haber escuchado a su madre Alejandra Guzmán.

“Tenemos imágenes, y mira, no las hemos querido mostrar del detrás de cámaras. Son unas imágenes tan lindas cuando termina esa entrevista. Nos paramos todos, abrazamos a, bueno de verdad ese sentimiento de quererla abrazar, que necesitaba a su mamá en ese momento. Y fue cuando la abrazamos al aire, termina la entrevista y, fuera del aire, entraron personas a abrazarla, ella con lágrimas en los ojos. Yo le creí las lágrimas”, narró el conductor.

Alan Tacher agregó que “pensamos que todo estaba perfecto, nos sorprendió, y te lo digo de corazón, cuando sale este comunicado diciendo que la habíamos emboscado, que la habíamos engañado, que fue del teléfono de Frida, que habíamos jugado sucio. A Alejandra se le dijo ‘está Alan, está Karla (Martínez), estamos en ‘Despierta América’ y está tu hija Frida Sofía’ y ahí fue cuando lanzaron la llamada. Alejandra cordialmente contestó y se siguió, ella perfectamente podía haber colgado o decir que se sentía mal”.

Ante esto, Andrea Legarreta, otra de las conductoras de ‘Hoy’ indicó que Frida Sofía “se veía conmovida, ilusionada, era muy conmovedor” tras hablar con su madre y que “sigo creyendo que fue la oficina y no Alejandra (quien escribió el primer comunicado atacando a su hija), no puedes perderte esa oportunidad como madre”, a lo que el presentador de ‘Despierta América’ agregó que “lloró, te lo juro que lloró”.

“Nuestra única intención, nuestro único motivo fue lo que hemos logrado aquí, sin querer, fue un momento sublime, maravilloso y lo logramos. Lo que dijo Alejandra fue muy bonito. Nunca pensamos que iba a contestar y se lo agradezco de corazón porque sé que tiene Covid y la está pasando mal. Se lo agradecí en ese momento. Somos amigos y hablamos muchísimo de Frida y ella quería una reconciliación”, aseguró Tacher.