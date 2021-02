Alejandra Guzmán, en una reciente visita que hizo al programa “Despierta América”, se refirió al distanciamiento que existe con su hija, Frida Sofía. La artista mexicana dijo que confía que el tiempo las volverá a reunir, y también se animó a enviarle un emotivo mensaje.

La intérprete de “Yo te esperaba”, “Hacer el amor con otro” y “Volverte amar” empezó revelando que la pandemia del coronavirus (COVID-19) le permitió reconciliarse con ella misma, y confesó que tuvo que buscar ayuda de una profesional para entender sus emociones.

“Tuve que buscar una terapeuta porque sí empecé a tener angustia de no saber cuándo voy a volver a trabajar, a generar, pero me ayuda mucho escribir, el poder sacar de mí estas emociones porque soy muy sensible. Es conocerte mejor, estoy tomando un antidepresivo y la terapeuta me está ayudando también”, comentó Alejandra Guzmán al inicio.

Al ser consultada sobre cómo es la relación actual con Frida Sofía, Guzmán dijo que entendía por el proceso que vive su hija debido a que ella también vivió algo parecido con su madre cuando era joven.

“Frida también está en una época y una edad que es lógico que tengan ese choque, porque yo también lo tuve con mi madre, entonces cuando tú buscas tu propia identidad es cuando a veces te peleas con tu madre, tu padre, es normal. Ahora como son cosas más grandes por las redes se vuelve más grande el problema, pero al final ella y yo vamos a estar frente a frente y lo vamos a solucionar y lo vamos a platicar y a hablar porque yo jamás he hecho algo para hacerle daño ni lo haría”, expresó visiblemente afectada.

Alejandra Guzmán aseguró que no hay día en que no piense en su hija. “Necesito de ella, la amo, la extraño, la parí, es sangre de mi sangre, ¿Cómo no la voy a necesitar? Aquí esto para ti, siempre te voy a esperar. La amo profundamente y comprendo que necesita tiempo para aprender de la vida porque te enseña a valorar y ver que sólo tienes una madre y un padre, sean como sean”, puntualizó.

En mayo de 2019, Frida Sofía acusó a Alejandra Guzmán de mantener un romance con su expareja, Cristian Estrada. Desde ese entonces madre e hija se han visto envueltas en una serie de fuertes acusaciones que van desde los maltratos verbales, adicciones, traiciones hasta la violencia física

“Esta es la segunda vez que se mete con un ex mío, pero no voy a decir con quién lo hizo antes. Lo que si voy a decir es que las acciones hablan por sí mismas. A la fecha voy al psicólogo y la verdad es que él fue quien me dijo que me desahogara. No he terminado de contar todo, pero poco a poco seguiré dando a conocer más cosas a través de sus redes sociales”, reveló la joven.

