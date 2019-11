Los raptos y la violencia criminal en general en México pasan por unos de sus momentos más complicados. Prueba de ello es el secuestro que sufrió el actor de series como “El señor de los Cielos”, “Amar a Muerte” y “Señora Acero”, Alejandro Sandí. Junto al intérprete, también fue víctima un ciudadano de nombre Frédéric Michel.

El hecho ocurrió el domingo 24 de noviembre, cuando las víctimas recorrían un parque nacional en la zona del Nevado de Toluca, muy popular entre excursionistas, en el estado central de México, cerca de la capital.

Horas después, ambos secuestrados fueron liberados tras un opeativo de las autoridades federales y estatales en el Estado de México, según se informó oficialmente, la familia del actor pagó el rescate que se pedía.

“Tras tomar conocimiento del hecho, se estableció comunicación con la Embajada de Francia, y se realizaron trabajos de investigación e inteligencia para la ubicación de las víctimas, quien una vez liberadas, recibieron la atención correspondiente e inteligencia para la ubicación”, confirmó la Secretaría de Seguridad en un comunicado.

El actor Alejandro Sandí de "El señor de los cielos" fue liberado luego de ser secuestrado en México. (Foto: alejandro_sandi)

Uno de los oficiales de vigilancia, que pidió no ser identificado por no estar autorizado a declarar, dijo a la AFP que el operativo se había desplazado a los municipios de Tejupilco y Zinacantepec, hacia donde habrían sido conducidos los secuestrados, según testigos.

Tejupilco y Zinacantepec son consideradas de las zonas más peligrosas de la región ya que están cerca de los estados de Guerrero y Michoacán, distritos donde actúan bandas criminales, sobre todo del narcotráfico.

¿CUÁNTO PAGAR POR EL RESCATE DE ALEJANDRO SALDÍ?

“La Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) y la Coordinación General de Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informan el rescate de un ciudadano francés y un actor mexicano que habían sido privados de la libertad en la zona del Nevado de Toluca”, explicaron las autoridades por medio de un comunicado.

Según las fuentes federales que informaron sobre el rescate y el operativo montado, el pago por la liberación de ambos fue de 30 mil pesos. Sin embargo, se habla de que en un principio, los delincuentes pidieron 150 mil pesos.

El actor de reconocidas telenovelas fue secuestrado el último domingo en México (Foto: Instagram)

Fuentes federales le revelaron al diario Milenio que la familia de Sandí habría pagado 30.000 pesos (USD 1.542) por su liberación, en lugar de los 150.000 (USD 7.709) que pedían inicialmente los secuestradores. Es decir, un 20% de la cuantía que el grupo armado solicitó durante la negociación.

Según el periodista Carlos Loret de Mola, los familiares sí pagaron por el rescate, pero la cantidad fue “mínima".

Las autoridades federales acaban de identificar plenamente en libertad al actor mexicano secuestrado en el Nevado de Toluca, como los hicieron hace casi una hora con el ciudadano francés. Oficialmente libres los dos. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) November 25, 2019

“Se pagó un ‘rescate mínimo, menos del 10% de lo pedido', por la liberación del mexicano y el francés, me dicen fuentes. La negociación la hizo la Comisión Nacional Antisecuestros. Su hipótesis es que se trató de un secuestro aleatorio: no iban por ellos, no los estudiaron”, escribió en su cuenta de Twitter el reportero.

Se pagó un “rescate mínimo, menos del 10% de lo pedido” por la liberación del mexicano y el francés, me dicen fuentes. La negociación la hizo la Comisión Nacional AntiSecuestros. Su hipótesis es que se trató de un secuestro aleatorio: no iban por ellos, no los estudiaron. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) November 25, 2019

Por su parte, la embajada de Francia en México celebró y agradeció el trabajo de las autoridades mexicanas para lograr la liberación de ambos.