No hay lugar en México en el que “El Tri” no se haya presentado y ningún formato al que le tengan miedo, así lo asegura su vocalista Álex Lora, quien se ha adaptado a la presentaciones en línea y se prepara para debutar en los autoconciertos.

“Hemos tocado en hoyos ‘funky’, auditorios, explanadas, conciertos de todo tipo de lugares, pero esta tocada es única porque la raza (el público) desde su automóvil va a estar disfrutándola”, aseguró Lora a la agencia Efe.

Según el músico, la reunión que se vivirá el viernes 14 de agosto en el Foro Pegaso, situado en el Estado de México, no será un concierto más en la lista.

Considera que será especial, pues si bien ha estado activo en redes sociales con conciertos semanales, está convencido de que es necesario que la gente viva de forma presencial la música.

“Va a ser todo un nuevo concepto para rocanrolear. Estamos muy motivados porque el 15 de febrero fue nuestra última tocada antes de la pandemia, ya van a ser seis meses de eso y todos estamos desesperados, todos queremos gritar ¡Que viva el rocanrol! (grita), es un desahogo que se necesita”, apuntó.

Al espectáculo no le faltarán temas emblemáticos de la agrupación como “Todo me sale mal”, “Cuando tú no estás” o “ADO”, por lo que Lora asegura que teme un poco lo que pueda pasar cuando las toquen, pues suele enloquecer a su público con ellas. Sin embargo, también estarán presentes temas inéditos que compuso durante esta pandemia.

"Sobrevivir", "Héroes de blanco", "El virus del amor", entre otros temas, son canciones que delinean un disco más de su trayectoria.

“El 11 octubre del 2020 será el aniversario número 52 de la historia del Tri, hicimos el álbum número 52 para festejar el aniversario pero, aparte de que tenemos que hacer algún evento especial, también tenemos un nuevo álbum”, adelantó.

Lora recordó que fue en 1968, en el marco del movimiento estudiantil que se vivía en México, que el grupo dio su primera presentación.

Además, mientras cantaba y tocaba su guitarra, aseguró que, gracias a la pandemia ocasionada por el coronavirus, ahora todo tiene una nostalgia más peculiar.

“Es como la canción que tenemos “Nostalgia” del álbum “Fin de siglo” (1998), ahora se acopló para nostalgia de antes del virus, porque recordamos con nostalgia antes de que viniera esta situación, pero buenos recuerdos, buenos tiempos, todo eso lo vamos a recordar ahora 14 de agosto”, afirmó.

VERSATILIDAD Y MEZCLA DE GÉNEROS.

A pesar de su amor incondicional al rock, Lora demostrará su versatilidad musical y compartirá en una bohemia virtual con el compositor y cantante de balada Armando Manzanero y el cantante de pop Aleks Syntek.

“Ahora se va a hacer una bohemia, un concierto íntimo pero desde La Sociedad de Autores a través de las redes, el 4 de septiembre, en apoyo a todas las personas que trabajan en el Centro Cultural Roberto Cantoral”, señaló.

Para Lora el que artistas tan diversos puedan colaborar juntos es una muestra de la fuerza que tiene la música para ayudar a la gente.

“La música es infinita, su finalidad es hacer que la gente se sienta bien y se olvide de sus broncas, poder compartir con música romántica de (el compositor mexicano Armando) Manzanero y pop rock de (el cantante mexicano Alex) Syntek y el rock pesado del Tri es una gran oportunidad para la raza”, dijo.





