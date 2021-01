El mundo de la música urbana está de luto. Y es que la madrugada del miércoles 13 de enero, el productor y promotor de Hip Hop mexicano, Alex Malverde, falleció víctima del COVID-19. Así lo confirmó su colega y amigo Chumel Torres.

“Buen viaje Alex Malverde. Échanos un ojo desde arriba, mi homie.Luego nos vamos a volver a cagar de risa y compartir discos cabrones. Por ahora descansa carnal”, escribió Chumel Torres en su cuenta de Twitter.

Hace unos día, el mismo Malverde había confirmado que dio positivo por COVID-19. Desde entonces el rapero mexicano estuvo relatando en su cuenta de Twitter cómo se iba desarrollando la enfermedad a partir de su contagio.

El 13 de enero, el productor y promotor de Hip Hop mexicano, Alex Malverde, falleció víctima del COVID-19 (Foto: Instagram/Alex Malverde)

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE ALEX MALVERDE

Fue a inicios de 2021 cuando el promotor de Hip Hop informó que había dado positivo al coronavirus. Contó que tras realizarse una tomografía, los especialistas le informaron que tenía “los pulmones chiquitos”.

“Con la novedad de que me dio COVID. No me siento mal el día de hoy, pero me dicen (después de hacerme una tomografía) que tengo los pulmones chiquitos”, explicó en su primer mensaje el pasado 7 de enero.

“Uno anda por la vida sobrellevando sus adicciones, pensando en que no nos va a pasar nada o no mucho. Hasta que te da COVID y pos ya tienes los pulmones bien jodidos de tanta cochinada que consumes. ¡CUÍDENSE RAZA!”, tuiteó más tarde.

A inicios de 2021, el promotor de Hip Hop informó que había dado positivo al coronavirus (Foto: Instagram/Alex Malverde)

Días después, el también locutor de radio volvió a su red social para informar cómo iba sobrellevando la enfermedad. “No le deseo a nadie esta mierda del COVID, se pone feo, a ratos siento que me habla San Peter… Me hice el valiente y quise tender mi cama solo, no iba ni a la mitad y se me iba el aire mal”, relató.

La salud del Malverde se fue deteriorando día con día, a tal grado, que los dos últimos días con vida mostró su preocupación por lo delicado de su condición. “Manden buena vibra, no me quiero morir aún. Cuídense del COVID”, expresó.

“Gracias por su vibra, cuídense mucho. No saben lo desesperante es que tu vida dependa de unos tubos, tener miedo de cerrar los ojos y no volver. ¡CUÍDENSE! Seguimos echando chingazos”, fue lo último que dijo Alex Malverde antes de morir.