Alex Trebek, uno de los presentadores más populares de la historia de la TV de EE.UU., falleció este domingo a los 80 años, casi un año y medio después de haber sido diagnosticado con un cáncer de páncreas en estado 4, informaron los medios locales.

Trebek, que presentó el concurso “Jeopardy!” desde 1984, anunció su diagnóstico en marzo de 2019 en un mensaje publicado en las redes sociales de ese programa, donde admitió que el diagnóstico no era muy alentador, pero afirmó que seguiría trabajando mientras luchaba contra la enfermedad.

“Es con tristeza que ‘Jeopardy!’ comparte que Alex Trebek murió pacíficamente en casa a primera hora de la mañana, rodeado de familia y amigos”, dijo a los medios este domingo un portavoz del programa.

El icónico presentador fue el rostro de “Jeopardy!”, un concurso de conocimientos, desde su debut en la televisión en 1984, y tras 8.000 capítulos, tenía el récord mundial del mayor número de episodios de un concurso televisivo presentado por el mismo anfitrión.

El pasado septiembre, el show celebró 36 años de vida, y Trebek publicó un libro de sus memorias, “The Answer Is....: Reflections of My Life” (La respuesta es...: Reflexiones de mi vida) en julio pasado.

La única vez que otra persona presentó un episodio de “Jeopardy!” fue cuando intercambió su papel con el anfitrión de “Wheel of Fortune” (La ruleta de la fortuna), Pat Sajak, como parte de una broma el día de los Santos Inocentes, que en EE.UU. se celebra en abril.

“Jeopardy!”, visto por unas 24 millones de personas cada semana, fue renovado para la temporada de 2022- 2023, y Trebek tenía un contrato de 2021-2022.

La Academia Nacional de la Televisión, las Artes y las Ciencias honró a Trebek con un galardón por su carrera profesional, además de cinco premios Emmy en la categoría de Presentador de Concurso Televisivo.

Además, ganó un premio Peabody en 2011 y fue incluido en el Salón de la Fama de la Radiodifusión y la Televisión por Cable, así como en el Salón de la Fama de la Asociación Nacional de Radiodifusión.

Nacido en Greater Sudbury, Canadá, Trebek comenzó su carrera en televisión y radio en la Canadian Broadcasting Corporation, para debutar en EE.UU. en 1973.

