Alfredo Adame, quien se peleó con Laura Bozzo y Magaly Medina, volvió a dar que hablar porque ahora le quiere quitar el apellido a su hijo Sebastián, quien dio una entrevista a ‘Ventaneando’ sobre su carrera y sobre su homosexualidad, algo que le había prohibido su padre.

Sin embargo, el hijo del actor contó que después que expusiera su orientación sexual su padre lo llamó para agredirlo verbalmente porque, según él, había sido molestado por otras personas cuando estos se enteraron de las preferencias sexuales de su hijo.

Él (Alfredo Adame) no vio la entrevista completa, sólo vio la parte de la sexualidad y vio que subieron fotos que pues, están públicas en las que salgo yo con mi novio abrazándolo . Esa misma noche me marca y me dice: ‘ya sabes que no me gusta que hables de tu sexualidad en cámara, porque me pones en el ojo del huracán, a mi me atacan, me dicen que mi hijo es joto’”, comentó Sebastián al programa ‘Chisme No Like'.

El joven actor dijo que él y su madre se encuentran muy afectados y molestos, pues Alfredo Adame no entiende que ya es mayor de edad y debe respetar su vida privada.

“Yo entiendo que es una generación diferente, es un señor de 62 años, pero le pido que respete, porque mucho tiempo me daba pena por lo que iba a decir la gente y ahorita lo ando expresando abiertamente porque no tengo que mentir quién soy, esto no tenía que crecer a esto y yo no le reclamé por nada. Dejé de hablarte 3 semanas porque me dijiste p**** de m***”, dijo Sebastián Adame.

Ante esto, Karla Gómez, una de las conductoras de ‘Suelta la sopa’, criticó a Alfredo Adame y agregó que no debería estar culpando a su hijo de su mala imagen ganada a través de los años.

“El problema que tiene ahorita con Sebastián es terrible porque, según Adame, dijo ‘mira, hijo, yo te acepto como eres, todo bien, nomás no des entrevistas porque luego la van a agarrar contra mí, y me pones en el ojo del huracán. Alfredo, ¿en serio crees que Sebastián te pone en el ojo del huracán o tú te has puesto solito?”, concluyó Gómez, profundamente molesta.

