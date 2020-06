En Perú recién se conoce el escándaloso y agresivo perfil del actor Alfredo Adame gracias a sus peleas con Laura Bozzo y ahora con Magaly Medina con quien tuvo un fuerte enfrentamiento el último martes. Sin embargo, su historial acumula decenas de dimes y diretes con varias famosas de México a quienes ha insultado a lo largo de su carrera.

Debido a esto, muchos han calificado a Alfredo Adame como ‘misógino’ pues es larga la lista de actrices y presentadoras de TV con las que se ha enfrentado en vivo. Todo parece indicar que el actor ha formado una suerte de odio contra las mujeres

En este informe, recopilamos todos los escándalos que ha protagonizado Alfredo Adame en México en su larga trayectoria, la misma que se vio empañada por sus peleas y actitudes que lo han llevado a ser calificado como una de las personas más polémicas del país azteca.

ANDREA LEGARRETA

Alfredo Adame y Andrea Legarreta trabajaron juntos hace más de 20 años en el programa “Hoy”. Conocida es la polémica que se generó luego de que él la llamara ‘perra’ en medio de un sketch que se transmitió en vivo.

El año pasado, los enfrentamientos se reavivaron luego de que el actor aseguró que Andrea Legarreta tenía privilegios gracias que mantenía un romance con un ejecutivo de Televisa, acusandola así de haberle sido infiel a su esposo, Erik Rubín.

LAURA ZAPATA

En el 2019, Alfredo Adame acusó a Laura Zapata de haberse autosecuestrado para obtener dinero del marido de Thalía, en 2003. Asimismo, la llamó “ambiciosa y pretenciosa”. “(Lo hizo) para sacarle dinero a la hermana y al cuñado que es Tommy Mottola. todo fue un malvado y perverso plan. Es una mujer sin escrúpulos, perversa, malvada, diabólica”, dijo el actor.

Como era de esperarse, Laura Zapata no se quedó callada y le respondió con todo. “No puedo esperar menos de una persona que maltrata y ha hablado de la mujer que le parió hijos. Las mujeres estamos hartas de estos misóginos", precisó.

MARY PAZ BANQUELLS

El conductor y Mary Paz Banquells se divorciaron en medio de la polémica y meses después de sus separación él la calificó de ignorante y fraudulenta.

“No le vuelvo a dar en mi maldita y perra vida un peso partido por la mitad, es fraudulenta, es mentirosa, es mitómana, me robó”, dijo.

DIANA GOLDEN

Alfredo Adame llamó ‘alcohólica y drogadicta’ a su expareja la actriz Diana Golden, por lo que ella tomó acciones legales para exigirle unas disculpas públicas.

Pese a esto, Alfredo Adame aseguró que “con cada una de las que me he relacionado, lo único que he hecho es darles un cuento de hadas”.

LAURA BOZZO

Hace unos días, la conductora de televisión Laura Bozzo y Alfredo Adame protagonizaron una pelea durante la grabación del primer programa de “Laura Sin censura”, el nuevo espacio de la peruana en Televisa.

Se conoce que el actor fue sorprendido por la productora del programa Magda Rodríguez, quien lo invitó a participar en la primera emisión. “Le dije:'Con todo gusto Magda; por supuesto que sí. Nada más te aclaro una cosa. Laura y yo tuvimos un encontronazo hace un año donde la hice pedazos y me le fui a la yugular'”, señaló el actor al programa de radio Todo para la mujer de México.

Adame advirtió a Rodríguez que se iría del set al primer insulto u ofensa de Bozzo. A minutos del inicio de las grabaciones Bozzo empezó a afirmar que le daban “asco” los actores que incursionan en la política, en referencia al actor de “Por amar sin ley”.

MAGALY MEDINA

Magaly Medina entrevistó al actor Alfredo Adame para hablar de su accidentada entrevista con Laura Bozzo, sin embargo, el mexicano mostró su peor rostro y llamó ignorante a ‘Urraca’.

La entrevista entre Magaly Medina y Alfredo Adame se tornó violenta cuando la periodista le preguntó por sus acusaciones de maltrato hacia las mujeres. El actor indicó que la conductora de espectáculos lo estaba acusando de misógino.

Magaly Medina le hace el pare a Alfredo Adame y corta la entrevista (TROME)