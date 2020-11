Alicia Keys decidió sorprender a los miembros de la banda BTS. Es así que interpretó un cover en piano de su reciente canción “Life goes on”, tema principal de su reciente álbum “BE”.

“¿Puedes adivinar esto?”, señaló la cantautora en su descripción del video que publicó en Twitter. “Les apuesto a que no esperaban que tocara esto”, comentó Keys antes de empezar la interpretación.

Cabe señalar que algunas líneas originales de la canción estaban en coreando y ella lo tradujo al inglés.

El cover de Keys llamó la atención del ARMY, nombre que llevan los fanáticos de la banda surcoreana. Los fans agradecieron a la estadounidense por su interpretación.

Cabe señalar que no es la primera vez que la intérprete de “Empire State of my mind” elogia a los surcoreanos. Hace unos días Keys mostró su alegría por el lanzamiento de su nuevo disco “BE”. “Mucho amor. ¡Buen día! ¿Están listo para BE?”, escribió la cantante en su red social.

Big love!!! Good morning 🤩🤩🤩 Ya’ll ready for BE?!? 💜💜💜 https://t.co/LIA1m6m19R — Alicia Keys (@aliciakeys) November 19, 2020

