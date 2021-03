En un reciente encuentro con la prensa, Alicia Machado confirmó que su romance con Luis Miguel sí será abordado en la serie de Netflix, cuya segunda temporada estará disponible en la plataforma de streaming en abril.

La actriz y presentadora de 44 años reveló que los miembros de la producción de “Luis Miguel, la serie” se acercaron a ella para conocer más detalles respecto al romance que vivió con el intérprete de “La incondicional”.

“Tuvieron un acercamiento conmigo porque hay una parte de la serie que habla de una Miss Universo que vivió ese bonito romance en ese entonces, en el 96; entonces, pues, esa Miss Universo soy yo”, dijo sonriente.

Asimismo, la artista venezolana negó que haya tenido un acuerdo especial con la producción, y que lo único que desea es que lo que vivió con Luis Miguel sea contado tal y como sucedió en la vida real.

“No hay ningún acuerdo (con la producción), más que contar cosas bonitas. De mi lado igual, yo hice un libro donde hay un capítulo muy bonito para él, en su momento, esto pasó hace tantos años. Yo me imagino que, para él, fue igual de lindo y a lo mejor lo contará de la misma forma, no tiene porque no ser así”, aseguró.

Por otro lado, Alicia Machado compartió que le gustaría que Danna Paola la interpretará en la producción de Netflix. Para la venezolana, la intérprete de “Sodio” es muy parecida a ella.

“Me gustaría Danna Paola, me gustaría que, si se hace mi personaje en la serie de Luismi, Danna me interpretara a mis 18 años (...) Creo que nos parecemos físicamente, una vez dijeron que podría haber sido mi hija, y aparte es una niña que transmite mucha dulzura y mucha inocencia que tenía yo en ese entonces en mi vida, aparte es una extraordinaria actriz, así que creo que pudiera hacer algo muy lindo”, aseguró Machado.

