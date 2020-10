Ally Brooke, ex integrante de Fifth Harmony, decidió contar a sus seguidores una de las decisiones más importantes de su vida: no mantener relaciones sexuales hasta el matrimonio.

Según contó la cantante de 27 años, al inicio no estaba muy convencida de contar esa parte de su vida en su libro “Finding your harmony”, pero luego tomó la decisión. “Es algo que quise incluir en el libro, y hablo de ello. He sido muy valiente al atreverme a hacerlo”, señaló al podcast Hollywood Raw.

“Me alegro de compartir algo así con mis lectores y con mis fans, y mostrarles cuál es la decisión que he tomado, y que cada uno reaccione luego como quiera”, agregó.

Brooke afirma no sentirse diferente a otras chicas, sale a citas con chicos y desde un inicio no oculta su plan de llegar virgen al matrimonio. “Claro que ha visto momento en los que la gente se ha reído de mí o ha dudado de que estuviere diciendo la verdad, pero tengo que soportarlo centrarme en qué es lo que yo quiero hacer y ya está. Nunca he sentido ningún tipo de presión, y eso es lo mejor de todo”, afirmó.

Luego, la cantante agradeció en su cuenta de Instagram los saludos de muchas personas por su confesión. “Estaba nerviosa y preparada para que se burlasen de ciertas cosas sobre las que hablo en mi libro Finding Your Harmony, y compartí una vista previa de eso en las entrevistas de esta semana. Pero para mi asombro, no he recibido nada más que amor y un apoyo abrumador, y eso significa mucho para mí”, afirmó en su red social.

VIDEO RECOMENDADO

Camila Cabello ‘Romance’

Camila Cabello 'Romance'