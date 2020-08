Alyssa Milano, la actriz de ‘Who’s the Boss’ (‘¿Quién manda a quién?’) reveló mediante un extenso mensaje que compartió en su cuenta de Instagram que se contagió de coronavirus (COVID-19) en abril pasado y que tuvo los síntomas durante cuatro meses.

El mensaje de Milano fue acompañado con una foto suya donde aparece con un respirador en la cara. “Este era yo el 2 de abril después de estar enfermo durante 2 semanas. Nunca había estado tan enfermo. Todo dolía. Pérdida del olfato. Se sentía como si un elefante estuviera sentado en mi pecho. No podía respirar. No podía guardar comida en mí. Perdí 9 libras en 2 semanas. Estaba confundida. Fiebre baja. Y los dolores de cabeza eran horribles. Básicamente tenía todos los síntomas de COVID “, se lee en las primeras líneas de su relato.

La actriz de 47 años señaló que se realizó dos pruebas de COVID-19 a fines de marzo y ambas dieron negativo. Incluso se hizo uno de anticuerpos, pero también fue negativo.

“Estaba confundida. Fiebre de bajo grado. Y los dolores de cabeza eran horribles. Básicamente tuve todos los síntomas de COVID. Al final de marzo tomé dos pruebas de COVID-19 y ambas fueron negativas. También me hice una prueba de anticuerpos contra el COVID (la prueba del pinchazo en el dedo) después de sentirme un poco mejor. NEGATIVO”, escribió.

Pese a los resultados negativos, la recordada ‘Samantha Micelli’ dijo que los síntomas persistieron durante cuatro meses, motivo por el que decidió hacerse un examen de sangre y este dio positivo.

“Después de vivir los últimos 4 meses con síntomas persistentes como vértigo, anormalidades estomacales, períodos irregulares, palpitaciones cardíacas, dificultad para respirar, cero memoria a corto plazo y malestar general, fui y me hicieron una prueba de anticuerpos de una extracción de sangre (no del dedo pinchazo) de un laboratorio. Soy POSITIVO para los anticuerpos del coronavirus. Tenía COVID-19”, añadió.

Finalmente, Milano reveló que está donando plasma para ayudar en la lucha contra la pandemia de coronavirus y posiblemente para “salvar una vida”. La activista también hizo un llamado a sus seguidores a tomar el virus en serio.

“Esta enfermedad no es un engaño. Pensé que me estaba muriendo. Sentí que me estaba muriendo”, escribió. “Por favor, cuídense. Lávense las manos y usen una máscara y distancia social. No quiero que nadie se sienta como yo. Estar bien. Los amo a todos (bueno, tal vez no a los trolls. Solo el tipo personas.)”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

‘Dinosaurios’, la historia de su triste y traumático final que impactó a toda una generación

'Dinosaurios', la historia de su triste y traumático final que impactó a toda una generación