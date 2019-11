América's Got Talent: Kodi Lee, el cantante ciego y con autismo que enamoró a todos y ganó el reality de talento |VIDEOS

Kodi Lee llegó al escenario de 'America's Got Talent' del brazo de su madre con el sueño de poder demostrar su talento. Seguro de sí mismo de inmediato se ganó el cariño del jurado liderado por Simon Cowell, pero cuando se sentó frente al piano a interpretar 'A Song For You', de Leon Russell, se convirtió en el favorito de todos y con solo 22 años se convirtió en el ganador de la décimocuarta temporada del reality americano.



Durante su primera actuación, el público y el jurado lo aplaudió de pie y algunos hasta lloraron por la pasión con la que interpretó la canción de Leon Russell, es así que consiguió el pase dorado que lo llevó a cuartos de final de 'America's Got Talent'.

"Tu talento es impresionante, me he quedado sin palabras", dijo Simon Cowell a Kodi Lee, admirando su performance y su pasión a la hora de cantar.



En cuartos de final, el mítico Paul Simon dio su permiso para que el chico cantara el clásico de 1970 Bridge Over Troubled Water, y de nuevo conquistó a jurado y público y consiguió su pase a semifinales gracias a su excelente presentación.



Kodi Lee pasó a la final gracias a la interpretación de 'You Are The Reason', de Calum Scott. En todo momento su madre y su familia de dio el aliento para perder la timidez frente a las cámaras. Además que el apoyo del público fue más que contundente en cada una de sus presentaciones.



Ya en la final, Kodi Lee se llevó el primer lugar del 'America's Got Talent' tras cantar 'Lost Without You', de Freya Ridings, junto a Leona Lewis

Con el premio (un millón de dólares), Kodi Lee, aseguró que lo invertirá entre otras cosas en un "piano de cola de todos los colores posibles", además prepara una serie de conciertos en Las Vegas y hacer un disco con la colaboración de grandes músicos. ""Le encantaría colaborar con otros grandes músicos y traer amor al mundo a través de la música y el entretenimiento... Su objetivo es ser músico profesional durante todo el tiempo que pueda", dijo la orgullosa madre Tina Lee.