A finales del 2018, Ana Brenda Contreras confirmó que había puesto fin a su relación con el actor español Iván Sánchez. Desde ese momento, la actriz de “Por amar sin ley” disfrutaba de su soltería y se enfocó en sus proyectos televisivos, pero hace unos días sorprendió a sus fans con una tierna foto al lado del hombre que le ha robado el corazón.

Aunque desde hace un tiempo se venía rumoreando que eran pareja, no fue hasta ahora que la intérprete sintió que era el momento preciso de confirmar que está viviendo una hermosa historia de amor al lado del empresario Zacarías Melhem.

Esta noticia ha sorprendido a sus amigos y fans que no han dudado en felicitarla por esta nueva etapa en su vida, también le han deseado muchos éxitos con esta nueva pareja y que disfrute al máximo de este amor bonito.

¿QUÉ HA DICHO ANA BRENDA CONTRERAS?

A través de sus redes sociales, Ana Brenda Contreras le deseo un feliz cumpleaños a su novio, el empresario Zacarías Melhem, con quien se le ha relacionado sentimentalmente desde hace meses y mediante esta fotografía se hace oficial su relación.

“Feliz cumpleaños al rey, al de corazón más bueno y sonrisa eterna. El que nos cuida a todos , el que me da perspectiva y me nivela. Pero, sobre todo, me saca siempre una sonrisa (o carcajada). Te amo ‘my rock. Happy birthday’”, le escribió junto a la foto de ambos.

La actriz confirmó su relación con el empresario a través de sus redes sociales (Foto: Instagram)

No había pasado 1 minuto de su publicación, cuando famosos y seguidores comenzaron a felicitarla. Entre ellos estuvo el actor y empresario argentino Julián Gil, al igual que colegas como Adriana Louvier, Chantal Andere, Altair Jarabo, Geraldine Bazán y hasta la española Paula Echevarría, por solo mencionar algunos.

Zacarías Melhem es un exitoso empresario mexicano es viudo, tiene 2 hijos y su hermana Daniela es una de las mejores amigas de Ana Brenda Contreras.

