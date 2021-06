No cabe la menor duda de que “Yo soy Betty, la fea” es una de las telenovelas más exitosas de todos los tiempos; y no es para menos, pues desde que fue emitida por primera vez, en octubre de 1999, se ganó el cariño del público, tanto así que se convirtió en un éxito rotundo al haber sido emitida en más de 180 países, ser doblada a 25 idiomas y al contar con cerca de 30 adaptaciones alrededor del mundo.

Aunque han pasado más de dos décadas desde su estreno, todos recuerdan a Beatriz Pinzón, aquella muchacha muy inteligente, pero poco agraciada que es víctima de burlas por parte de sus compañeros de trabajo y vecinos. Si bien, la serie colombiana presentaba secuencias jocosas, en varias de ellas, los diálogos normalizaban el machismo y la homofobia, que quizá en aquellos años no eran mal vistos; sin embargo, en la actualidad son cuestionados.

Precisamente, sobre las burlas constantes a determinados personajes como a la propia Betty, a quien humillaban por no cumplir con los estándares de belleza establecidos o que debía hacer todo lo que Don Armando Mendoza le pedía por el simple hecho de estar enamorada de él, o algunos calificativos a Hugo Lombardi, el talentoso diseñador homosexual de Ecomoda, se pronunció Ana María Orozco, la actriz que dio vida a la protagonista.

Yo soy Betty, la fea, o simplemente Betty, la fea, es una telenovela colombiana, creada por RCN Televisión y escrita por Fernando Gaitán, ganadora del Guinness Records 2010.​​​ Se estrenó el 25 de octubre de 1999​ y finalizó el 8 de mayo de 2001. (Foto: RCN)

¿QUÉ DIJO ANA MARÍA OROZCO?

La actriz colombiana de 47 años se refirió al machismo y homofobia que cargaban las escenas de “Betty, la fea”. Y aunque reconoció que para aquella época eran graciosas, tiene claro que los tiempos han cambiado.

“La novela hace 20 años podía tener comentarios homofóbicos y machistas, reflejaba lo que pasaba en la sociedad y sigue pasando. Pero siento que esta producción visibilizó esas situaciones, con un lenguaje de ese momento, claro que hoy, por supuesto, estaría en la lupa de la crítica”, dijo en una entrevista a El País.

Por tal motivo, indicó que si alguna producción se animaría ahora a incluir en su trama estos aspectos tan cuestionados, posiblemente no recibiría el respaldo del público, que ha despertado y ya no es pasivo en normalizar estas situaciones.

Betty es una economista joven y brillante, aunque poco atractiva, que vive con sus padres en Bogotá. (Foto: Ana María Orozco / Instagram)

JORGE ENRIQUE ABELLO TAMBIÉN HABLÓ DEL TEMA

Por su parte, Jorge Enrique Abello, actor que dio vida a Armando Mendoza, señaló lo mismo, pero que ahora existe mucha hipocresía de parte de la audiencia.

“Hoy no se podría hacer algo así porque es sectario, hay homofobia, es machista profundamente, maltrata a la mujer y tiene todos los códigos de lo que hoy no se podría hacer. Sin embargo, yo pienso que es una hipocresía cultural porque, finalmente, lo que sucede ahí sigue sucediendo ahora, lo que pasa es que no es políticamente correcto”, manifestó al programa La Tele Letal.