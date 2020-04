‘Las enfrijoladas de Anahí’. La cantante Anahí se volvió blanco de duras críticas en Twitter luego de que se viralizó su receta de unas enfrijoladas. La exintegrante de RBD aparece en un video preparando una receta mexicana con pocos ingredientes y de manera sencilla, hecho que causó muchas gracia entre los usuarios que hasta memes le hicieron.

Tras hacerse viral el video de la receta que dura poco más de un minuto, los usuarios de Twitter no tuvieron piedad con la ex RBD y aseguraron sentirse muy ofendidas con la receta de la cantante.

En el video de su receta light, Anahí utiliza solo dos tortillas de nopal, luego le aplica una crema de frijoles cocidos con agua y para finalizar, espace un poco de queso desmenuzado.

“Son muy sencillas. Esto esta facilicimo, te tardas nada en hacerlo. Y a los grandes y a los chicos le encanta”, dice Anahí en el video que ya es viral en redes sociales y del que no tardaron en hacer crueles e hilarantes memes.

Pese a que muchos consideraron que podrían hacer que la cantante reaccione incómoda, Anahí se pronunció a través de su cuenta de Twitter y dijo que toma con humor los memes y parodias que generó su video.

“Les tengo que confesar que en medio de todo lo q estamos viviendo y días que han sido muy duros en la vida de todos , me he reído hoy como hace mucho no lo hacía. Tenía años ese video ahí y jamás le había puesto atención , efectivamente me la volé”, escribió la intérprete.

Les tengo q confesar q en medio de todo lo q estamos viviendo y días q han sido muy duros en la vida de todos , me he reído hoy como hace mucho no lo hacía. Tenía años ese video ahí y jamás le había puesto atención , efectivamente me la volé. 😂😂😂🙌🏻🙈 — Anahi (@Anahi) April 21, 2020

ESTOS SON LOS MEMES

