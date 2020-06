Anahí Puente, exintegrante de la agrupación juvenil RBD, actualmente es madre de dos hijos y mira la vida desde otra perspectiva. La también cantante conversó con el portal “La opinión” y reveló que tiene el deseo de regresar a los escenarios.

La artista, que inició en el mundo del espectáculo mexicano a la edad de 2 años, señaló que ya no se toma como “personal” lo que digan de ella en las redes sociales.

“¡Claro! Imagínate todo lo que he pasado en tantos años en los medios, desde muy chiquita me tocó salir adelante de mil cosas y aprender a no tomarme nada personal “, aseguró.

La actriz de 37 años también contó que le causa gracia ser protagonista de varios memes y su video donde prepara ‘enfrijoladas’.

“¡Jaaaa! ¡Qué te puedo decir! Me he reído como nunca. Ese video estaba desde hace tiempo en mi página ANbyanahi.com, donde hay muchas recetas, prácticas de yoga y rutinas de ejercicio que subí cuando estaba embarazada”, manifestó.





“La verdad, jamás pensé que pasaría todo esto. ¡Me gané a pulso todos los memes! Tienen toda la razón, jajaja. No hay justificación alguna”, añadió.

Anahí indicando que ahora vive a plenitud junto a su familia. “Me siento profundamente agradecida por la familia que hemos construido juntos. Manuel y mis dos bebés son lo más hermoso que tengo en la vida."

La cantante terminó la entrevista contado que tiene el deseo de regresar un día a los escenarios, pero solamente si se siente bien.

“Te voy a ser muy honesta, estoy en un momento en la vida en el cual voy a hacer lo que me haga feliz, lo que me haga sentir plena y me dé alegría. De eso se trata la vida “, respondió.

