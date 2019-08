Andrea Legarreta: Alfredo Adame la acusa de serle infiel a Erick Rubín y ella entre lágrimas lo desmiente y lo demandará

Alfredo Adame se ha convertido en uno de los actores que dejó de lado una gran carrera actoral para ir por los pasillos de los canales de TV, radio y prensa escrita soltando veneno en contra de las personas que él considera que no deberían estar en TV o han tenido alguna rencilla con él. Esta vez le tocó el turno a Andrea Legarreta a quien acusó de haberle sido infiel a su esposo Erik Rubín con directivos de Televisa, en un audio que se filtró a la prensa.



En los audios se puede oír cómo el mexicano señala que la conductora de 'Hoy' se ha valido de su posición en el programa para 'adueñarse' del espacio y que los 'favores' que le realizó a uno de los directivos de Televisa la ha convertido en una de las estrellas 'inamovibles' del matinal.



“A Erik rubín que es muy buena persona y es muy buen muchacho y es una gente educada y decente y todo, gracias a la vieja le dicen el ‘unicornio’, que porque la vieja le salió medio p#$^ta”, mencionó Adame sobre el tema.

Alfredo Adame también calificó a Andrea Legarreta de sangrona y creída también, por la fama que había alcanzado en sus diversos proyectos y como uno de los rostros principales del programa matutino de Televisa.

NO SE QUEDA CALLADA



Aunque el escándalo se desató el fin de semana, Andrea Legarreta esperó hasta hoy para responderle y en medio de lágrimas manifestó que lo demandará para ponerle un alto a la violencia que Alfredo Adame ha ejercido no solo con ella.



“La verdad es que ustedes saben que quedarme callada ante situaciones injustas no va conmigo, no va con la mujer que soy, no va con lo que defiendo día a día, con lo que predico día a día, con lo que trato de enseñarle a mis hijas, entonces evidentemente tengo que hablar por mí y por la violencia en contra de las mujeres", expresó Andrea Legarreta.

"Urge poner un alto a la violencia de género, a cualquier tipo de manifestación de violencia, no se puede permitir, llevo 19 años casada, como ustedes lo saben, con un señor que es un señor en toda la extensión de la palabra, siempre he defendido la unión familiar, los valores, pero sobre todo también he hecho énfasis en que nada justifica la violencia, y la violencia en sus diversas manifestaciones", agregó Andrea Legarreta.



Indicó además que las declaraciones de Alfredo Adame "son violencia de género y no lo ha hecho solo conmigo, lo ha hecho con muchas mujeres, empezando por la madre de sus hijos".

"Hoy precisamente en una publicación se decidió dar a conocer una serie de declaraciones deleznables por parte del señor Alfredo Adame que, además de difamatorias, generan un clima de violencia que es innecesario en estos tiempos", manifestó la conductora de 'Hoy' y sostuvo además que Alfredo Adame con cada una de las mentiras difundidas "no solamente son palabras que buscaban herirme, herir a mi familia, mi reputación, ensuciarme y lo vemos como si fueran flechas que no solamente vienen directas hacia una mujer, hacia mí, sino van a todas las mujeres".