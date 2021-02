Andrés García fue uno de los actores más exitosos y populares entre los años 70 y 90. El dominicano tiene una amplia trayectoria artística en el medio del entretenimiento mexicano, ha participado en más de 100 producciones entre telenovelas, películas, series y obras teatrales. Tras cosechar grandes éxitos, el recordado galán está alejado de los reflectores y sets de grabaciones para pasar sus últimos años de vida junto a su familia.

Actualmente, a sus 79 años, Andrés García está retirado de la actuación tras construir una carrera que ha durado más de cuatro décadas. Su última participación fue en la serie “Hay alguien ahí” y el programa “Chanoc” del 2010, desde entonces decidió alejarse voluntariamente del medio artístico.

El también productor ha pasado los últimos años en la ciudad de Acapulco, Guerrero, México. Aquí encontró la paz y tranquilidad que necesita para disfrutar sus últimos años pues, según ha declarado al medio TVyNovelas, Andrés García dijo estar consciente de que no le queda mucho tiempo de vida.

​Andrés García está retirado de la televisión por los problemas de salud (Foto: Televisa)

“Estoy en la recta final de mi vida, considerando los años y achaques que tengo. Trato de sobrevivirlos”, declaró a la revista mexicana. “Tengo fibromialgia y osteoartritis, que me provocan dolores terribles, pero no me quiero quejar; los sobrellevo como puedo y mejor disfruto”, agregó García.

Ante este panorama, Andrés García decidió realizar su testamento y pedirle a su esposa Margarita Portillo, que haga valer su última voluntad cuando él parta. El célebre actor reveló que su esposa tiene la versión original de su testamento y el actor Roberto Palazuelos una copia.

Además, contó que los herederos de su fortuna y posesiones materiales son su mencionada esposa, su hermana Rosa María García, Roberto Palazuelos, sus dos hijos Leonardo y Andrés y la madre de éstos cuyo nombre es Sara Vale.

Andrés Garcia fue uno de los actores que robó los corazones en los 80 y 90 (Foto: Televisa)

Sobre su última voluntad, Andrés García dijo al programa “Hoy” que desea que sus cenizas sean enterradas en la playa de su casa de Acapulco. El galardonado actor contó que sus seres queridos ya saben qué hacer cuando él muera.

Según el propio García quiere que al momento de partir, sea cremado rápidamente. Si se puede que sus familiares cremen su cuerpo el mismo día o a más tardar al día siguiente y que sus cenizas queden a lado de las de su padre Andrés García Calle.

Asimismo, Andrés García envió un mensaje a su amigo Julio César Chávez pues dice que desea reunirse con él antes de que alguno de los dos muera.

El eterno galán de cine y telenovelas ha participado en las siguientes producciones: “El Cuerpo del Deseo”, “Hay Alguien Ahí”, “Los Simuladores”, “El Pantera”, “Mujeres Engañadas”, “El Privilegio de Amar”, “Al Filo de la Ley”, “Con Toda el alma”, entre otras.