Hace unos meses, Andrés García sorprendió a propios y extraños al anunciar que estaba pensando en el suicidio para terminar con sus dolores. Sin duda, esto ha ocasionado que las alarmas salten y genere mucha preocupación por la salud mental del actor, ya que desde el 2016 que se sometió a una cirugía por problemas con su columna vertebral y a pesar que ya se encuentra recuperado, las dolencias no cesan.

También ha sorprendido mucho que a pesar de todo el éxito que ha disfrutado durante los años 70, 80, 90 e inicios del 2000; hoy se encuentra completamente solo, alejado de su familia y con el final de su cuarto matrimonio.

Andrés García siempre ha dicho que a lo largo de su vida ha disfrutado de muchos amores efímeros, pero solo se ha enamorado cuatro veces y este sentimiento lo llevó al altar en cuatro ocasiones, pero lamentablemente ni uno de sus compromisos funcionó.

LOS AMORES DE ANDRÉS GARCÍA

Andrés García, originario de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y radicado en México, se casó por primera vez en 1967 con Sandra Vale con quien tuvo dos hijos: los actores Leonardo García y Andrés García Jr.

De este último de los vástagos se sabe que es quien ha estado más pendiente del mítico actor.

Sandra Vale, exesposa de Andrés García, y el hijo de ambos Leonardo García (Foto debate.com.mx)

En 1974, Andrés García se casó con Fernanda Ampudia, relación de la cual nació la actriz y presentadora de televisión Andrea García.

Andrea protagonizó un extraño episodio en 2018 al desaparecer por meses, y fue hasta que Andrés comentó lo que ocurría ante los medios de comunicación que la joven apareció de nuevo; el momento habría sido propiciado por la mala relación entre Fernanda y Andrea.

Durante la década de los años 1980, Andrés García se casó con Sonia Infante, de quién se divorció 12 años después.

Andrés García se casó con la sobrina de Pedro Infante en los años 80 (Foto: TV Azteca)

Sonia falleció el 16 de julio de 2018, a los 75 años, debido a un paro cardiaco.

La actriz era sobrina del ídolo de México, Pedro Infante, hija de Ángel Infante. Y aunque Sonia no igualó la fama de su tío, sí logró superar la de su padre, quien actuaba en los filmes de Pedro.

En 2013, Andrés García se casó con Margarita Portillo, de quien se separó en 2018, tras 20 años juntos.

Ese mismo año, durante una emisión de ‘Historias de Amor’ en Ventaneando América, el actor contó cómo conoció a Margarita.

Recordó cuando fue que se fijó en ella: “creo que no nos conocíamos en ese momento”, le dijo a Margarita, que estaba sentada a su lado en el foro del programa.

Señaló que el día que la vio por primera vez, llevaba puesto un vestido un tanto revelador que resaltaba su retaguardia.

Por su parte, Margarita comentó que los presentó un sobrino de ella en una misa de San Judas Tadeo. Ella señaló que lo que le gustó del actor fue su sentido del humor, que es un hombre culto, conversador y amoroso.

Andrés García y Margrita se separaron luego de 20 años juntos (Foto: Ventaneando)

En entrevista con el programa Venga la Alegría , el actor de 79 años detalló que está tramitando la demanda de divorcio, pero que la separación ya se había dado desde hace más de cinco años.

“Cuando una relación no tiene sonrisas, cariños y buena voluntad el uno hacia el otro, ya no tiene caso seguir. No funciona estar cerca el uno del otro, porque son puros pleitos”, expresó.

Andrés y Margarita tienen en común un hijo, y aunque llevan una buena relación, como pareja ya no funcionaban.

