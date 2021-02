En 1985 se estrenó “Tú o nadie”, una telenovela mexicana que fue protagonizada por Andrés García y Lucía Méndez, en los papeles de Antonio Lombardo y Raquel Samaniego, pareja que en la ficción enamoró a la audiencia, llegando a convertirse en una de las más recordadas de todos los tiempos.

El melodrama narra la historia de Antonio, quien tras perder a su padre debe enfrentarse a su hermanastro Maximiliano por pretender quedarse con la fortuna de la familia. Debido a que este último le tiene mucha envidia, idea un plan en el que se hace pasar por él para enamorar y casarse con Raquel, algo que consigue, generándose un mundo de confusiones e intrigas.

"Tú o nadie" fue protagonizada por Andrés García y Lucía Méndez, y tuvo como antagonista a Salvador Pineda. (Foto: Fan de Lucía Méndez / Instagram)

Debido a que esta novela, que tuvo como tema principal “Corazón de piedra”, cautivó al público, te mostramos cómo lucía hace más de 35 años su protagonista Andrés García, quien en la actualidad tiene 79 años.

ANDRÉS GARCÍA PROTAGONIZA “TÚ O NADIE”

Andrés García interpretó a Antonio Lombardo, un hombre que sufre la pérdida de su padre. (Foto: Televisa)

Cuando el actor de República Dominicana fue llamado para integrar la producción de “Tú o nadie”, ya había participado en varias telenovelas y películas, y a raíz de su buen desempeño obtuvo el papel principal. El día que fue lanzada al aire, él tenía 43 años.

Después de la muerte de su padre, Antonio se ha hecho cargo exitosamente de sus negocios y su fortuna. (Foto: Televisa)

Su participación en el melodrama lo llevó a tener más fama de la que contaba y llegó a convertirse en un símbolo sexual en la audiencia. Su característico bigote hizo que muchos imitaran su estilo en los años 80.

Lucía Méndez y Andrés García formaron una pareja inigualable en la telenovela. (Foto: Televisa)

Andrés García junto a Lucía Méndez se convirtieron en una pareja inigualable por un público que hasta el día de hoy los recuerda.

Pese a que pensaba a hacerle pagar todo, Antonio se llega a enamorar de Raquel tras descubrir todo. (Foto: Televisa)

¿CUÁNTO HA CAMBIADO ANDRÉS GARCÍA?

Después de dicha novela, el actor participó en “Escándalo” (1986), “Mi nombre es coraje” (1987-1988), “El magnate” (1989-1990), “Herencia maldita” (1990-1991), “La mujer prohibida” (1991-1992), “Con toda el alma” (1995-1996), “El privilegio de amar” (1998-1999), “Mujeres engañadas (1999-2000) y “El cuerpo del deseo” (2005-2006).

Actualmente, tiene 79 años y ha enfrentado muchos problemas de salud, que lo alejaron de los estudios de grabación.

Andrés García habló dela relación que mantiene con sus hijos, de los cuales se encuentra alejado. (Foto: Captura Imagen Televisión

“Voy mejorando, pasé unos años muy difíciles con una operación en la columna, grande, de diez tornillos y dos placas de titanio, pero ya estoy empezando a moverme mejor”, señaló en noviembre de 2020 en una entrevista para ‘Suelta la Sopa’.

Pero lo que más ha llamado la atención, es el distanciamiento que tiene García con sus hijos Andrés, Leonardo, Andrea y Arena. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante en “El minuto que cambió mi destino” contó la verdadera razón del distanciamiento con ellos.

Los actores mantienen una buena amistad desde que se conocieron. (Foto: Roberto Palazuelos / Instagram)

“Mis hijos sanguíneos salieron muy ‘Garcías’. Cada cual quería hacer su imperio, cada cual quería hacer su estrellato; y entonces para ellos les estorbaba siempre la sombra del papá. Hasta películas, yo los metí a las primeras películas, pero ya luego querían estar en películas donde no estuviera su papá que los regañara. Yo quería que fueran grandes actores y salieron buenos actores. Entonces, ya ni de grandes hubo buena relación”, dijo.

Tras ello mencionó que su relación no está bien y no pueden estar juntos porque Andrés y Andrea están en Estados Unidos, mientras que Arena está en Zihuatanejo. Respecto a Andrea señaló: “Hace tiempo que no la veo, la vi cuando estábamos trabajando los dos en Estrella TV, el programa que yo tenía en Estados Unidos. Luego ella hizo su propia vida, de hecho, no le habla ni a su mamá. Ella decidió hacer sus amistades y como que adopto una familia de otra señora”.