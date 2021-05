Andrés García y Roberto Palazuelos son amigos muy cercanos. El galán de telenovelas de 79 años ha dicho que “el Diamante Negro”, de 54, es una persona muy especial en su vida, pues desde que lo conoció cuando aún era pequeño, él jamás se apartó de su lado y apoyó en todo momento. Sin embargo, al parecer, la amistad que los unía ha llegado a un mal momento.

Hace unos meses, Andrés García anunció que ya había repartido su herencia y sorprendió a más de uno al anunciar que Roberto Palazuelos se quedará con el 20 por ciento de sus bienes, además él será el encargado de repartir el resto de propiedades a la familia del actor retirado.

Si bien la amistad de Andrés García y Roberto Palazuelos lleva ya varios años, al parecer las cosas han llegado a un punto crítico. El actor de origen dominicano se mostró muy molesto con “el Diamante Negro” y dijo que no permitirá que quieran hacerlo sentir menos basándose en sus propiedades. ¿Qué pasó? Aquí todos los detalles.

¿ANDRÉS GARCÍA SE PELEÓ CON ROBERTO PALAZUELOS?

En una entrevista con Paola Villalobos, Andrés García se mostró muy molesto cuando comenzó a hablar de las declaraciones que había hecho Roberto Palazuelos acerca de ser su heredero, en donde dijo “la más chiquita de mis propiedades, vale más que todas estas”, refiriéndose a las propiedades del actor de 79 años.

“La más chiquita de mis propiedades es cuatro veces más grande’... Ni madr*s, yo tengo propiedades de más de 20 hectáreas, él no tiene ni tres, que no j*da, que no se anden adornando con Andrés García, para que lo entienda”, dijo Andrés García.

Andrés García criticó con duras palabras a Roberto Palazuelos señalando que es una persona presumida y que el empresario debería tenerle respeto.

“Al igual que Mickey (Luis Miguel), los encausé desde jovencitos, convivieron mucho y estaban yendo a la casa. Ahora ya es un hombre con sus hoteles que son de maderita, le ha dado lo presumido y dice que con sus hotelitos de palito, no hay ninguno de cemento, pero tiene su mérito”, agregó el actor dominicano.

Cabe señalar que Palazuelos es reconocido en la esfera pública de México no sólo por sus actuaciones, sino también por siempre compartir a través de sus redes sociales su estilo de vida lujoso.

El “Diamante Negro” ha mostrado los bienes que ha adquirido producto de su trabajo como actor y negocios. Tiene un hotel llamado “Diamante K” que se encuentra en Tulum, un jet Hawker 800XP, entre otras adquisiciones.

Por su parte, Andrés García tiene cuatro grandes propiedades, las cuales quiso vender hace algunos años en cerca de 200 mdp, según reportó el medio TV Notas. Sin embargo, su patrimonio es aún más grande.

Hasta el momento, Roberto Palazuelos no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Andrés García. Sin embargo, el actor mexicano ha asegurado que veía a Andrés García como un padre y que estaba tratando de ayudarlo a vender algunas propiedades para así obtener ingresos e incluso que le gustaría hacer un hotel con el nombre del galán de telenovelas.