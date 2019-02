Angélica Rivera anuncia en redes sociales que se divorciará de Enrique Peña Nieto | FOTOS

Tras el ampay a Enrique Peña Nieto junto a una joven rubia paseando por Madrid, la actriz y exprimera dama de México Angélica Rivera emitió un comunicado en sus redes sociales anunciando su divorcio del expresidente mexicano. La decisión de la popular 'Gaviota' se dio en medio de las especulaciones que indicaban que su relación había terminado el pasado mes de diciembre.



“Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme”, dice la primera parte del comunicado enviado por Angélica Rivera.

Asimismo, Angélica Rivera indica que a partir de ahora se enfocará por completo en su faceta de mamá, además admitió que buscará continuar con su carrera de actriz: “A mi esposo, siempre le entregué con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre. Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional. Agradezco el respeto para mantener la tranquilidad emocional que merecen nuestros hijos”.

La revista Hola de México publicó hace unos días una portada en el que indicaba que tanto Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto ya no vivían juntos desde el mes de diciembre y todo parecería indicar que la separación se habría dado desde mucho antes debido a que el exmandatario mexicano mantuvo oculto un romance con la modelo Tania Ruiz, con quien fue ampayado hace dos semanas paseando por Madrid.



La última aparición pública de como pareja presidencial fue en septiembre pasado, cuando cumplieron seis años de casados. Pero fue en enero en que ambos llegaron juntos al funeral de Alfredo del Mazo González, gran amigo de ambos, sin embargo, en ese momento ya estaban separados.



Aunque tanto Angélica Rivera como Enrique Peña Nieto mantienen una relación cordial y el expresidente vive en México con sus tres hijos y la ex primera dama en Estados Unidos con sus hijos; se especula que la también actriz mexicana está muy dolida con el exmandatario ya que al parecer ambos tenían un acuerdo de no mostrarse con ninguna pareja, al menos, por unos meses, pero Peña Nieto habría roto ese compromiso y a la 'Gaviota' no le quedó otra que anunciar el divorcio.

Hasta el momento solo se sabe que Enrique Peña Nieto está disfrutando de su estancia en Madrid junto a Tania Ruiz, una socialité de 31 años que mantendría una relación de más de dos años con Peña Nieto, según indicaron algunas fuentes cercanas a la nueva pareja. Agregaron que ambos tienen muchas cosas en común y que el expresidente quedó enamorado de Tania a primera vista, pero que ambos decidieron mantener el romance en secreto hasta el término de su mandato.

En tanto, Angélica Rivera se quedó a vivir en Miami al lado de su hija Sofía y desde donde pretende relanzar su carrera como actriz.