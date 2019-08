Angelina Jolie presentó “Maléfica 2” y “The Eternals” en el D23 Expo | VIDEO

En un evento pletórico de anuncios, Angelina Jolie brilló con luz propia al presentarse en el escenario del D23 Expo, el evento más grande para fans de la compañía Disney. La actriz llegó a la cita como protagonista de la secuela de “Maléfica” e integrante del elenco de “The Eternals” de Marvel.

Ataviada en un ceñido vestido negro, la actriz subió al escenario de Anaheim para hablar del estreno de “Maléfica 2: Dueña del mal”, la secuela de la película del 2014 que se desarrolla poco después de los acontecimientos de la primera cinta. El estreno de esta nueva entrega está previsto para el próximo 18 de octubre.

Angelina Jolie no fue la única integrante del elenco que se presentó en el evento de Disney; también hicieron su aparición Elle Fanning, quien interpretará a ‘Aurora’ en la cinta, Michelle Pfeiffer, la ‘reina Ingrith’, y el actor Chiwetel Ejiofor, quien tiene a su cargo el papel de ‘Connal’.

-Angelina Jolie por partida doble-

En el mismo evento, la protagonista de las películas “Tomb Raider” y ex pareja de Brad Pitt, también participó de la presentación del elenco de “ The Eternals” producida por Marvel. Angelina Jolie participará del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) junto a la estrella de “Game of Thrones”, Kit Harington (confirmado este sábado), y a la mexicana Salma Hayek.

Angelina Jolie, quien interpretará a Thena, dijo en la Comic Com de San Diego que estaba muy entusiasmada de caracterizar a este personaje y que trabajará muy al debutar en el UCM. “Vamos a trabajar muy duro. Estoy en entrenamiento”, declaró en julio último. El estreno de "The Eternals” está previsto para el 2020.

El elenco de The Eternals (título en español a confirmar) de Marvel Studios, en el escenario de la #D23Expo. pic.twitter.com/cGOk5LKtZG — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) August 24, 2019

Tras enfrentar un complicado divorcio de Brad Pitt, Angelina Jolie se ha enfocado en su carrera cinematográfica con diversos proyectos. La actriz llegó a Los Angeles días después acompañar a su hijo mayor Maddox a su primer día de clases en la Universidad Yonsei de Seúl, en Corea del Sur, donde el joven de 18 años estudiará Bioquímica.