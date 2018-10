Angelina Jolie ya tiene reemplazo de Brad Pitt: Keanu Reeves sale con la estrella de Hollywood desde 2017 

Angelina Jolie y Keanu Reeves mantendrían una relación sentimental desde hace por lo menos un año, en 2017, cuando la actriz, exesposa de Brad Pitt, conoció al intérprete de 'Neo' en la trilogía de 'Matrix' tras mudarse al lado de casa de su madre Patricia Taylor, en Los Ángeles.



Según la revista australiana News Weekly Magazine, que tuvo acceso a un informante, quien les detalló la nueva relación de Angelina Jolie con Keanu Reeves.



“Nunca han trabajado juntos y realmente no se conocieron hasta el año pasado. Keanu Reeves está muy cerca de su madre y la visita mucho, por lo que le fue fácil conocer a Angie Jolie”, comentó el informante sobre la nueva 'bomba' de Hollywood, que detalla que la ex 'Tomb Raider' olvidó completamente a Brad Pitt.



La revista también aseguró que Angelina Jolie y Keanu Reeves ya oficializaron su romance entre sus familiares, pero prefirieron mantenerlo oculto ante la prensa, pese a que en 2017 viajaron juntos a las islas griegas.



Los hijos de Angelina Jolie "aprueban la relación con Keanu Reeves", que disfruta "estar con los niños".



"Keanu Reeves ama a los niños y ha sido una buena influencia para Angie Jolie. Es tan amable, generoso y genuino: todas las cualidades que ella ahora quiere en un hombre", confesó la fuente a la revista australiana.



Por ahora, Angelina Jolie y Keanu Reeves no han oficializado su romance ni han dicho nada a la prensa, aunque tendríamos que esperar que dice la nueva pareja de Hollywood.