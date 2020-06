Angelina Jolie y Brad Pitt formaron una de las parejas más queridas de Hollywood, pero su relación de casi doce años -dos de ellos casados- y con seis hijos en común llegó a su fin en 2016.

“Fue un momento complicado, no reconocía en lo que me había convertido, era más pequeña, como insignificante. Sentí una tristeza profunda y real, estaba herida. Por otro lado, fue interesante volver a conectar con esta humildad e incluso esa insignificancia que sentí”, contó la actriz de “Maléfica” a principios de este mes de junio en una entrevista en “Le Figaro”.

Ahora, Jolie vuelve hacer noticia tras las recientes declaraciones que brindó a la revista Vogue India sobre su divorcio con el actor de “Once Upon a Time in Hollywood”. “Me separé por el bienestar de mi familia. Fue la decisión correcta. Sigo centrándome en la curación”, señaló.

La actriz y directora estadounidense, de 45 años, reconoció que guardar silencio tras su divorcio generó que se digan muchas mentiras al respecto.

“Algunos se han aprovechado de mi silencio, y los niños ven mentiras sobre ellos mismos en los medios, pero les recuerdo que conocen su propia verdad en sus propias mentes. De hecho, son seis jóvenes muy valientes y muy fuertes”, añadió.

Cabe mencionar que, en la actualidad Brad Pitt y Angelina Jolie comparten custodia de sus seis hijos: Maddox (18 años), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14) y los gemelos Knox y Vivienne que cumplirán 11 años el próximo 12 en julio.

2019. Angelina posa con sus hijos Knox, Zahara, Shiloh y Vivienne en la premiere londinense de "Maléfica: Maestra del Mal". (Foto: AFP)

