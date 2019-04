Nuevo detalles salen a la luz sobre las películas que integrarán la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), tras el estreno de'Avengers:Endgame', el próximo 25 de abril. Y es que más proyectos vienen en marcha y uno de ellos estaría protagonizado por Angelina Jolie.

'Los Eternos' o 'The Eternals' es el proyecto que ha tomado fuerza desde que se confirmó que la directora Chloe Zhao será la responsable de la adaptación del cómic para la pantalla grande que probablemente se estrene en 2020.

"The Eternals" continuaría con la cuarta fase del MCU que comenzará con "Spider-Man: Far From Home". La película narraría la historia de una raza secreta de seres superpoderosos creada por los 'Celestiales' para tener vidas excepcionalmente largas.

Angelina Jolie será 'Sersi' en 'Los Eternos', película de Marvel que llegará tras 'Avengers: Endgame' Angelina Jolie será 'Sersi' en 'Los Eternos', película de Marvel que llegará tras 'Avengers: Endgame'

The Hollywood Reporter indicó que Angelina Jolie protagonizará la película con el papel de "Sersi", un "Eterno" extrovertido que, según los cómics, abandona la ciudad oculta de 'Los eternos' y se va a vivir entre la humanidad.

Angelina Jolie será 'Sersi' en 'Los Eternos', película de Marvel que llegará tras 'Avengers: Endgame' Angelina Jolie será 'Sersi' en 'Los Eternos', película de Marvel que llegará tras 'Avengers: Endgame'

Asimismo, dicho medio indicó que la estrella de Big Sick , Kumail Nanjiani, también tendría un rol importante en 'The Eternals'. ¿Qué otros planes tiene Marvel en el cine? Lo sabremos pronto.



A la espera de una confirmación oficial de los nuevos proyectos de Marvel, los fans se encuentran a la expectativa de los que será el estreno de 'Avengers:Endgame', el 25 de abril y 'Spider-Man: Far from home', el 5 de julio.