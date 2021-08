Angelique Boyer y Sebastián Rulli mantienen uno de los romances más estables de la farándula mexicana. Sin embargo, la actriz confesó que no está en sus planes casarse o tener hijos con el argentino.

Mira esto: La vez que Angelique Boyer se encontró con el compañero de clases que le hacía bullying

“Hemos crecido con conceptos que la sociedad ha marcado como ‘el día más feliz de tu vida va a ser tu boda’, ‘para alcanzar la plenitud tienes que casarte y tener hijos’ y no”, señaló tajante en una reciente entrevista al programa “Hoy”.

Del mismo modo, la actriz de origen francés manifestó su preocupación por el futuro de la humanidad, motivo por lo que no se anima a traer otra persona al mundo.

“Creo que hoy en día estamos dándonos cuenta de que hay una sobrepoblación y que al rato no vamos a tener agua, entonces yo sí me pongo a pensar en esas cosas de un futuro”, afirmó.

Finalmente, Boyer señaló que su amor con el actor no se basa en un papel firmado pues se siente bien como está. “La verdad es que me siento plena como estoy, no necesito casarme porque creo en la persona con la que estoy y todos los días tenemos la elección de elegirnos”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Angelique Boyer y su reacción al ver Oscuro deseo

La reacción de Angelique Boyer al ver las escenas más eróticas de Oscuro deseo (Foto: Instagram Angelique Boyer | Video: Twitter Oscuro deseo) null