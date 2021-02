La talentosa cantautora de música pop urbana Ania se ha unido a la máxima exponente de la salsa urbana hecha en el Perú, Amy Gutiérrez con una versión salsa de “Cómo le explico”, su más reciente corte promocional que incluye un videoclip donde ambas cantantes brillan con su sensualidad y química.

“Amy y yo hace tiempo queríamos trabajar juntas”, nos cuenta Ania. “Yo tenía ‘Cómo le explico’, a Amy le gustó mucho, antes de conversar con su equipo yo ya quería hacerle una versión nueva a esta canción y cuando Amy me escribió para decirme que le gustaba la canción, se me prendió el foquito y le dije, ¡oye ¿no quieres hacer la versión salsa conmigo?!”, nos cuenta la autora del tema.

“Yo escuché el tema en su versión original que es la urbana, y me gustó mucho y la escuché antes de que ella la lanzará”, dice Amy al respecto. “Me dije, ojala en algún momento si es que ella no lo logra sacar o no se logra lanzar el tema ojalá yo la pueda cantar. Cuando la saludé en las redes sociales, ella me propone hacer el tema juntas para una versión salsa y urbana, y yo dije, eso me suena muy interesante”, refiere la salsera.

“A Amy le encantó la idea y ahí nació la colaboración, la experiencia de grabar la canción y el video juntas ha sido muy divertida, por momentos estábamos muy nerviosas y ansiosas por cantar un nuevo género, ha sido una experiencia increíble”, agregó Ania.

Ambas cantantes tienen mucha química, eso se puede comprobar en cada interacción que han tenido con sus fans en redes sociales y también en el video oficial de la canción que ya está disponible en Youtube.





“Amy se ha vuelto como mi hermana, somos amigas hace mucho tiempo”, asegura Ania, y agrega: “pero estos últimos meses de trabajo hemos creado un vínculo muy bonito, somos como hermanas que peleamos todo el día pero que al final del día nos amamos, yo la admiro mucho por su talento, su dedicación, el amor y la pasión que le pone a cada cosa que hace y obviamente estoy super agradecida de que ella se haya querido sumar a esto, siendo AMY una artista tan grande”.

Por su parte Amy Gutiérrez confirma su gran empatía con su colega: “Ania es un ángel, es una persona maravillosa, es una artistota, tiene mucha creatividad musical, es muy divertida, quien conozca a Ania jamás en la vida se va a aburrir, nunca, tiene una vibra muy positiva, siempre que me encuentro con ella me sube todo el ánimo, es una persona muy integra, hace las cosas con mucha convicción, tiene proyectos muy grandes”.

