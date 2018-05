Ant-Man and the Wasp: Villana 'Ghost' se luce en el nuevo y espectacular tráiler [VIDEO] 

¡Tenemos un nuevo tráiler! Este martes 1 de mayo, Marvel estrenó en YouTube el avance final de la cinta'Ant-Man and the Wasp' que llegará a la pantalla grande el próximo 5 de julio a nivel mundial. Aquí te damos los detalles.

'Ant-Man and the Wasp' será así una secuela que explorará qué es lo que sucedió en la vida de Scott Lang (Paul Rudd) tras los sucesos de 'Civil War'.

La actriz Hannah John-Kamen (‘Black Mirror’, ‘Game of Thrones’) interpreta a la villana 'Gosth' que, en 'Ant-Man and the Wasp', intentará robar la tecnología de Hank Pym (Michael Douglas).

Ant-Man and the Wasp Ant-Man and the Wasp

El elenco está conformado por Paul Rudd como 'Scott Lang', Evangeline Lily como 'Hope Pym', Michael Douglas como el 'Dr. Hank Pym', Michael Peña como 'Luis', David Dastmalchian como 'Kurt' y T.I. como 'Dave'.

Laurence Fishburne como el 'Dr. Bill Foster', Michelle Pfeiffer como 'Janet Van Dyne', Hannah John-Kamen como 'The Ghost', Jimmy Woo y Walton Goggins completan el reparto.

El estreno de ' Ant-Man and the Wasp' está programado para este 6 de julio de 2018 en Estados Unidos. Los fans ya cuentan los días para ver que es lo que sucederá con el superhéroe ausente en 'Avengers Infinity War'.