Anthony Galindo, más conocido como ‘Papi Joe’ o solo Anthony e integrante de la agrupación MDO se encuentra en estado crítico tras atentar contra su vida el último domingo en su vivienda, en Estados Unidos.

La familia del cantante hizo público un sentido comunicado en el que confirma que el integrante de MDO atentó contra su vida.

“Como familia de Anthony Galindo (Papi Joe) estos últimos días hemos vivido una situación delicada y difícil. No hemos querido alarmar a todos hasta no tener un diagnóstico más claro. Sabemos cuánto lo ha querido du público, es por eso que, para no crear más rumores y especulacione, hoy les comunicamos que Anthony tuvo un intento de suicidio el pasado domingo y se encuentra en estado crítico” , dice la primera parte del comunicado.

La familia tomó la decisión de hacer público el verdadero estado de Anthony debido a “las recientes falsas publicaciones”. “Nos hemos visto en la obligación de poner en conocimiento de toda la opinión pública los hechos correspondientes” .

Indicaron que el artista estuvo sufriendo episodios de depresión a raíz de su alejamiento de los escenarios. “Todos conocen su gran pasión por la música, estos se agudizaron con motivo de la pandemia y resultaron en el detonante de esta drástica y desafortunada decisión” .

Asimismo, pidieron respeto y contar con la privacidad en medio de estos momentos difíciles que están viviendo como familia.

¿QUIÉN ES ANTHONY GALINDO?

Su nombre de pila es Edgar Antonio Galindo Ibarra y es conocido como “Anthony” y “Papijoe”. Incursionó en el año 1995 en la agrupación Menudo y logró convertirse en uno de sus integrantes junto con Abel Talamántez, Alexis Grullón, Didier Hernández y Daniel René Weider. Los dirigió entonces el productor fundador de Menudo, Edgardo Díaz.

Los integrantes de MDO pidieron a sus seguidoras oraciones por la salud de su compañero, entre ellos Ray Reyes, quien se manifestó a través de sus redes sociales.

“Hoy nuestro hermanito Anthony acaba de hacer algo que nos duele , acaba de tener una situación que yo no voy a juzgar jamás, pero sólo te pido en nombre de todos los que estamos aquí por el y en nombre de tu hijo Jesús que nos lo devuelvas, el es un chico bueno y él es un tipo único y lo se por qué tú lo creaste y por eso te pido en nombre de tu hijo Jesús que le des una oportunidad más para que esté con nosotros y para que ahora en adelante el conozca de ti y sepa lo importante que es tener la vida que tú nos regalaste.... en nombre del Padre , del hijo y del espiritu santo..... AMÉN”, dice parte de su post en Facebook.