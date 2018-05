Anthony Hopkins sobre su familia: 'No sé si ya soy abuelo. No me importa' [FOTOS]

Aunque podamos creer que las estrellas de Hollywood tienen la felicidad comprada, muchas veces es precisamente el dinero, la fama y los problemas que acarrean lo que termina por dejarlos en completa soledad, como fue el caso del popular actor Anthony Hopkins.



Anthony Hopkins, el protagonista de El Silencio de los Inocentes, reveló en una entrevista para la emisora radial Radio Times, que lleva más de 20 años sin saber nada de su hija Abigail. Es más, no sabe dónde vive ni si ya se convirtió en abuelo.

"No tengo ni idea (si es abuelo). La gente se separa. Las familias se dividen y ya sabes, 'sigue con tu vida'. La gente toma decisiones. No me importa. Hace frío porque la vida es fría", indicó Anthony Hopkins sobre la relación con su hija.





Abigail se quitó el apellido de Anthony Hopkins y en su lugar se puso Harrison. Es actriz y directora de teatro y la última vez que vio a su padre fue en la década de los noventas, cuando se toparon durante las películas Shadowsland y The Remains of the Day.

Abigail Harrison fue criada por su madre, la primera esposa de Anthony Hopkins , Petronella Barker. Se separaron luego de que la pareja se divorciara cuando la pequeña tenía 4 años. Tiempo después se reconciliaron aunque volvieron a romper. 'A los hijos no les gustan sus padres, no tienen que quererse entre ellos' , indicó el actor.

Cabe indicar que Anthony Hopkins vive actualmente en California con su tercera esposa, la vendedora de antigüedades colombiana Stella Arroyave de 62 años.

"Ella es muy buena conmigo. Se preocupa porque trabajo demasiado. Seguiré trabajando, otra cosa no sé hacer. Me retiraré cuando se me caígan los dientes y el pelo", indicó Anthony Hopkins.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.