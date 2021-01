Tras su exitosa participación en la película “Los dos papas” (2019), el actor Anthony Hopkins regresó al cine con “The Father”, película de Florian Zeller donde interpreta a un hombre que lucha contra la demencia en los últimos años de su vida.

La película será estrenada por Sony Pictures Classics el 26 de febrero de 2021 y como antesala de este esperado estreno, el reconocido actor conversó con su coprotagonista del filme “Silence of the Lambs”, Jodie Foster, durante una conversación para la serie ‘Actors on Actors’ de la revista Variety.

En dicha entrevista, el intérprete confesó que su papel en “The Father” lo afectó profundamente porque se dio cuenta de lo “preciosa que es la vida”.

“Suena muy cursi, pero me ha hecho muy consciente de lo preciosa que es la vida y de cómo nos contenemos dentro de algo tan misterioso”, expresó Hopkins.

“Para mí, la vida es una especie de un sueño. Es una ilusión. Me hizo consciente de algo más. Esa vida es mucho más poderosa de lo que empezamos a comprender. Hay algo tan profundo dentro de nosotros que ni siquiera comenzamos a comprender“, añadió.

Además, Hopkins dijo que ninguno de sus padres sufrió por perder la memoria, pero sintió la presencia de su padre, Richard Arthur Hopkins, quien trabajaba como panadero, mientras interpretaba a Anthony (su personaje) en “The Father”.

“Lo que me sorprendió fue que mi propio padre estaba en mí”, explicó Hopkins sobre una escena al principio de la película, donde Anthony discute con su hija Anne (interpretada por la actriz Olivia Colman).

“Siempre estoy con ella, regañándola. Mi padre estaba así mientras agonizaba, porque tenía miedo. Él tenía miedo. No es malo, solo irascible, asustado... Y es doloroso ver eso”, continúa Hopkins. “Y piensas en la desesperanza, el vacío, la tristeza de todo y saber que ninguno de nosotros saldrá vivo de esto”.

Se espera que Anthony Hopkins regrese a los Oscar este año, obteniendo su sexta nominación como actor, por su actuación en “The Father” de Florian Zeller.

VIDEO RECOMENDADO

Más villanos de Batman a la pantalla grande

Más villanos de Batman al cine