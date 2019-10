Nicky Jam y Anuel AA: los cantantes de reggaetón que fueron a la cárcel y ahora triunfan en la música 

Anuel AA y Nicky Jam son dos de los reguetoneros más populares de los últimos tiempos y muestra de ello es que cada uno de los temas que han lanzado se ha convertido en un éxito rotundo y eso fue lo que pasó con la canción ‘Whine Up’.



Ambos artistas decidieron colaborar en esta pegajosa canción que está acompañada de un colorido videoclip cargado de baile y mucho ritmo. 'Whine Up' ha logrado sumar más de 4 millones de reproducciones en menos de 24 horas.



Anuel AA y Nicky Jam están más que felices con este gran éxito que han logrado juntos, pero no solo la pasión por la música los une, ya que tendrían muchas más cosas en común y es que ambos tienen un pasado oscuro que lograron superar y salir adelante hasta convertirse en los cantantes más famosos del planeta.



¿CUÁL ES EL PASADO OSCURO DE NICKY JAM Y ANUEL AA?

Nicky Jam y Anuel AA han pasado por diversas situaciones a lo largo de su vida, pero por sus malas decisiones los ha llevado a la cárcel.

ANUEL AA Y SUS PROBLEMAS CON LA LEY

El 3 de abril de 2016, Anuel AA fue detenido junto a otras personas cuando salían de la discoteca Tabaco & Ron Lounge en Santurce, Puerto Rico. El cantante fue acusado de posesión ilícita de arma de fuego: se le incautaron tres pistolas, una de ellas robada, nueve cargadores y 152 municiones.



Su condena se evaluó durante más de un año, así que el 19 de junio de 2017, el Tribunal Federal de Puerto Rico lo sentenció a 30 meses de prisión efectiva.



Pero luego de 10 meses y tener buena conducta en prisión, Anuel AA fue puesto en libertad y lo primero que hizo al salir de la cárcel fue comentar en su Instagram: “No hay sufrimiento que dure una vida entera”.



El mismo día que abandonó la prisión, el cantante puertorriqueño lanzó al mercado su disco “Real hasta la muerte” que ha tenido mucho éxito entre sus seguidores.



¿POR QUÉ NICKY JAM ESTUVO EN PRISIÓN?

Nicky Jam tenía una carrera exitosa y muy prometedora hasta que comenzó a consumir drogas y alcohol. Al comienzo de su adicción, Daddy Yankee intentó ayudarlo, pero las sustancias terminaron por romper su amistad y disolver el dúo en su mejor momento.



En 2004, Nicky Jam lanzó el album “Vida escante” que contaba con canciones como 'Chambonea', 'Me estoy muriendo' y 'Pasado', que si bien se posicionaron en el Latin Tropical Airplay, no trascendieron más allá. Como consecuencia, el artista cayó en una profunda depresión.



La combinación de drogas, alcohol y depresión llevaron al cantante a la ruina. Lo había perdido todo. Incluso no tenía dinero ni para pagar un alojamiento, así que empezó a realizar presentaciones callejeras para sobrevivir.



Este momento fue el peor de su vida, aunque recién tocaría fondo cuando fue detenido por la policía de Puerto Rico por manejar un auto con denuncia de robo. Por esta razón pasaría algunas semanas en prisión.



Tras esta experiencia, Nicky Jam decidió hacer un cambio total en su vida y en 2007 decidió mudarse a Medellín, Colombia, para empezar de cero y rehabilitarse.