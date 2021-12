El pasado 26 de noviembre, el mismo día de su cumpleaños, el cantante de trap Anuel presentó su tercer álbum, “Las leyendas nunca mueren”. En este proyecto, el intérprete urbano rinde homenaje a los artistas que inspiraron su carrera.

El nuevo disco se desarrolló durante la pandemia a lo largo de ocho meses y su objetivo era ofrecer a los fans su esencia Hip-Hop, trap y reguetón. Además, presenta dentro del álbum una variedad de temas que demuestran su versatilidad musical.

Con el proyecto, Anuel creó cinco portadas de álbumes que rindieron homenaje a momentos icónicos de sus leyendas favoritas personales como Michael Jordan, Kobe Bryant, Floyd Mayweather, Conor McGregor, Tupac, entre otros. Las portadas conceptuales van acompañadas de sus videos musicales de la trilogía que comparten los viajes de estos íconos que le inspiran y que fue dirigida por Anuel.

“Durante estos últimos meses he crecido como persona y como artista. Este álbum es mi bebé, ya que comparte mucho de lo que he pasado este año y durante mi vida, pero en general me ha inspirado al honrar a leyendas... Estoy orgulloso de compartir con mis fans un concepto que es inspirador para las calles y globalmente con mis letras, tono, sonido, imágenes y mensajes en general”, manifestó Anuel a través de un comunicado.

El álbum tiene muchos productores, incluidos Chris Jeday y Gaby Music, quienes trabajaron en la mayoría del primer álbum de Anuel, “Real Hasta la Muerte”. Otros productores del disco son Tainy, Nelly “El Arma Secreta”, Masis, De La Cruz, Foreign Tech, Ovy On The Drums, Subelo Neo y otros.

Además del álbum, Anuel también lanzó para su cumpleaños un nuevo sencillo y video incluido en el álbum, “Llorando en un Ferrari”, que es una continuación de su serie conceptual “Leyendas” donde dirigió los videos que muestran un parecido de vida rápido a través de la metáfora de la velocidad con respecto a las carreras.

