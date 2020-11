Apio Quijano , integrante del grupo de pop Kabah y juez del programa de televisión “Este es mi estilo”, reveló en sus redes sociales que dio positivo al coronavirus (COVID-19) y que se viene recuperando de la enfermedad. Asimismo, explicó que padeció síntomas severos, a tal punto que tuvo dificultad para respirar y por ello debió ser auxiliado por un tanque de oxígeno.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el cantante de 43 años contó que desapareció de la escena pública durante estos últimos días porque se contagió del COVID-19 y el virus lo atacó de una forma muy fuerte. Apio Quijano explicó los síntomas que experimentó, tuvo dificultades para hablar y respirar.

“Hola familia linda. Estuve desaparecido porque, efectivamente, el COVID me atacó. Y no me atacó de una forma noble. Mi carga viral fue sumamente alta, estuve muy malo muchos días, no podía hablar, traje oxígeno y suero. Nada más les quiero pasar el siguiente mensaje, porque sé que estaban preocupados por mí muchos de ustedes: ya estoy de salida. Ya voy mejorando”, dijo en su cuenta de Instagram.

Apio Quijano confirmó que tiene COVID-19 y que sufrió graves síntomas que pusieron en riesgo su salud (Foto: Apio Quijano/ Instagram)

Aunque en un inicio su estado de salud fue delicada, Apio Quijano ahora ya se encuentra en una situación médica estable y en recuperación. Es por ello que el artista comunicó a sus seguidores que muy pronto regresará a sus actividades cotidianas, se presentará de nuevo en el programa televisivo “Todos quieren fama” y retomará sus proyectos pendientes con el grupo Kabah.

“Pronto, ya muy pronto estaré en Todos quieren fama con todos ustedes. Pronto estaré con Kabah con los shows que tenemos pendientes”, dijo en otra parte de su mensaje.

Apio Quijano expresó su agradecimiento a todos sus seguidores por las muestras de cariño recibidas y también pidió que se cuiden tomando las medidas de distanciamiento y aislamiento para prevenir contagios. Alertó sobre los graves efectos a la salud que tiene el virus, inclusive para quienes son jóvenes.

Apio Quijano ahora ya se encuentra en una situación médica estable y en recuperación (Foto: Apio Quijano/ Instagram)

“Les pido que se cuiden. Que cuiden a los suyos y que se tomen esto enserio. Yo a pesar de ser una persona que hago ejercicio todos los días, que entreno, que no fumo, que se vitamina, que me alimento bien. Pues caí, y caí muy bajo. Nada, nada más les pido que cuiden a los suyos y que se cuiden a ustedes”, agregó.

Finalmente, el artista agradeció a su hermana Federica Quijano, también integrante de Kabah, quien se encargó de cuidarlo durante este difícil momento. Destacó la importancia de formar redes de apoyo para salir adelante ante una situación de salud complicada.

“Yo le agradezco a mi hermana Fede por hacer de su casa un hospital y cuidarme. Y a todos los seres que han estado a lado mío y que no me han soltado la mano porque es súper súper importante tener redes de apoyo así. Lo necesitas, te sientes muy mal, te sientes muy triste, te sientes muy asustado. Así que no hay que dejar solos a las personas que nos encontramos en una situación así”.