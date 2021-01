Apple TV+ está preparando un documental de dos partes sobre Oprah Winfrey que dirigirá el realizador Kevin Macdonald, ganador de un Oscar por “One Day in September” (1999). El portal Deadline aseguró este jueves que este documental buceará en la historia de los últimos 25 años de Estados Unidos a través de la figura de Winfrey, que se convirtió en una celebridad a partir del programa televisivo “The Oprah Winfrey Show” (1986-2011) en donde hacía entrevistas a famosos e interactuaba con el público sobre temas de actualidad.

Actriz, productora, activista y empresaria de éxito además de presentadora de televisión, Winfrey fue candidata al Óscar a mejor intérprete secundaria por “The Color Purple” (1985) y fue una de las productoras de “Selma” (2014), nominada a mejor película.

En 2012 recibió el premio Jean Hersholt de la Academia de Hollywood por su trabajo humanitario.

Este documental de Apple TV+ extiende la colaboración entre el gigante digital y Winfrey, que firmaron un acuerdo en 2018 para desarrollar contenidos televisivos juntos.

Por otra parte, Kevin Macdonald es un director de una carrera tan aclamada como singular que ha oscilado entre la ficción y el documental.

Dentro de este último apartado se llevó el Oscar al mejor documental por “One Day in September” y también cosechó un notable éxito con la cinta “Whitney” (2018) sobre la cantante Whitney Houston.

Macdonald colaboró en ese documental musical con la productora Lisa Erspamer, que también estará involucrada en el proyecto sobre Oprah Winfrey.

En cuanto a sus cintas dramáticas, Macdonald destacó con “The Last King of Scotland” (2006), que le dio a Forest Whitaker el Óscar al mejor actor; y con “State of Play” (2009), que protagonizaron Russell Crowe, Rachel McAdams, Ben Affleck y Helen Mirren.

Este año tiene pendiente de estreno “The Mauritanian”, un thriller político y judicial que encabezan Jodie Foster, Benedict Cumberbatch y Shailene Woodley y que gira en torno a los abusos a los presos de la cárcel de Guantánamo.

