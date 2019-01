Argentina: Hermana de Thelma Fardín asegura que Juan Darthés no violó a actriz porque "tiene problemas psiquiátricos"

La hermana de Thelma Fardín aseguró que la violación de Juan Darthés a la actriz "jamás ocurrió" ya que la artista sufre de problemas psiquiátricos y que muchas veces ha amenazado con suicidarse. Además, acusó que por culpa de la denuncia por violación y el movimiento #MiráComoNosPonemos provocó que dos adolescentes acusaran falsamente de violación a su hijo de 15 años.



Agregó que Thelma Fardín tiene un historial de problemas de salud mental y que su vínculo entre ambas ha sido muy difícil y ahora ni siquiera se hablan.

"Quiero estar al margen de esto pero tampoco quiero que mientan (...) Thelma es una chica que tiene bastantes problemas psiquiátricos y psicológicos. Llamó a mi mamá 20 veces diciendo que se iba a suicidar. Ella hubiese contado esto mucho tiempo antes si fuera verdad; está claro que es una mentira. No sé si hubo alguna situación porque Darthés me dejó sin argumentos cuando salió a decir que ella fue la que lo avanzó. Pero estoy segura de que no la violó", sentenció la hermana de la actriz de 'Patito Feo'.



"Gracias a Thelma y sus declaraciones mentirosas se levantó un colectivo que afectó a mi hijo. Él tiene 15 años y lo escracharon en todos los medios diciendo que era un violador. Después las chicas se retractaron pero el daño ya lo habían hecho. Otro chico se suicidó por una mentira acá", reprochó la mujer.

Sin embargo, la abogada de la actriz salió al frente para defender a Thelma Fardin e indicó que Carla Lescano no tiene autoridad de hablar del tema "porque no estuvo en el lugar de los hechos y ambas no tienen ningún vínculo cercano, pues ella (la actriz) no vive con su hermana desde los 3 años".