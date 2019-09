Ariana Grande canceló reunión con seguidores porque "su ansiedad y depresión llegaron a niveles muy altos"

La cantante Ariana Grande decidió confesarse con sus seguidores tras cancelar una reunión con ellos. Ella afirmó tener ataques de ansiedad y depresión, por lo que solo guardará energías para sus shows.

En una storie de Instagram, Grande afirmó que su ansiedad y depresión han estado en niveles muy altos últimamente. "He estado dándoles todo lo que tenía y tratando de dejar estos problemas a un lado, pero no puedo esconderlo más. Hoy ha sido un día más complicado de lo normal para mí", señaló.

"Después de unos ataques de pánico que he podido controlar, creo que la decisión más sensata es no realizar ni la prueba de sonido, ni los meet and greets (reuniones con fans) de hoy y guardar mi energía para el show", agregó.

"Desearía tener control sobre estos ataques, pero como todo el que tenga ansiedad y depresión entenderá: a veces tan solo puedes actuar en función de lo que te marca y no como lo harías tú", finalizó la intérprete de "Thank u, next".

Cabe recordar que la cantante se vio afectada tras e l atentado en Manchester que sufrió durante un concierto y la muerte de su expareja Mac Miller, quien en unos cuatro días cumple un año de muerto.