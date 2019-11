Ariana Grande celebró el primer aniversario de "Thank u, next" con reflexión 

A través de su cuenta de Twitter, Ariana Grande compartió unos mensajes en los que se refiere al primer aniversario del lanzamiento de "Thank u, next” y cómo cambió su vida en todo este tiempo.

“Feliz cumpleaños de "Thank u, next". No puedo creer que haya pasado más tiempo sola este año que en toda mi vida, no puedo creer cuántas sesiones he tenido con mi terapeuta, cuántas veces he cantado esta canción, cuánto he aprendido y sanado, ¡uánto tengo que aprender y sanar!”, dice el primer mensaje de Grande.

En otra publicación, Ariana menciona la mezcla de sentimientos que experimentó este año, además de agradecer a sus fans por su apoyo incondicional.

“Ha sido una combinación de productividad, emociones, muy salvaje y sin embargo ... ¡Feliz! Agradecida por mis bebés que me han proporcionado una fuerza, energía e inspiración infinitas ... y por mis amigos que me han mantenido juntos en el camino y en casa. Estoy seguro de que están igual de agotados”, comenta la cantante.

it’s been one hall of a productive, emotional, wild and yet ... happy! year. thankful for my babies who have provided me with endless strength, energy and inspiration... and to my friends who have held me together on the road and at home. i’m sure they’re just as exhausted lmao. — Ariana Grande (@ArianaGrande) November 3, 2019

En otro tuit, Ariana Grande asegura que aún no sabe nada sobre el amor y que no tiene una idea de “cómo es una vida personal que no sea salir con cachorros y un cerdito”.

Finalmente, Ariana asegura que pese a los problemas su corazón se siente bien y que no importa si aún tiene “un millón de preguntas”, pues es algo que acepta y se siente “completa” y que vale la pena compartir.